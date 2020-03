CEI 4 VENINOȘI DIN MAREA NEAGRĂ: Iată care sunt vieţuitoarele de care trebuie să ne ferim (VIDEO)

Vara, litoralul Mării Negre devine neîncăpător. Turiștii care se avântă în valurile mării sau doresc să facă scufundări în Marea Neagră trebuie însă să știe că aici trăiesc patru tipuri de vieţuitoare veninoase.

Potrivit unei enciclopedi lansată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este vorba despre dragonul de mare (sau dracul de mare), scorpia de mare, pisica de mare, meduza, se arată într-un minidocumentar postat pe Youtube de Black Sea.



CEI 4 VENINOȘI DIN MAREA NEAGRĂ: Iată care sunt vieţuitoarele de care trebuie să ne ferim

Dragonul (dracul) de mare - trăieşte în apropierea ţărmului, pe fundul nisipos al mării și are o lungime de circa 30-40 cm. Dragonul are o înfăţişare ciudată: capul umflat, ochii bulbucaţi şi mari. Pe spate are o înotătoare formată din ţepi veninoşi, a căror înţepătură este foarte dureroasă.

Scorpia de mare – măsoară în jur de 20 de centimetri și are capul acoperit cu plăcuţe osoase și își schimbă culoarea corupului în funcție de mediul înconjurător. Înotătoarele scorpiei de mare au ţepi veninoşi, care sunt arme temute de atac.

Pisica de mare – are 60-70 cm lungime, uneori chiar la 2 metri şi greutatea de 6-16 kilograme. Are corpul de formă rombică şi o coadă lungă, cu 1-2 ţepi veninoşi. Pielea este netedă, de culoare cenuşie-neagră sau verzuie-măslinie pe spate, iar pe burtă, albicioasă.



Meduza -Înțepătura de meduză provoacă dureri ca niște arsuri, a căror intensitate variază în funcție de sensibilitatea pielii. Copiii sunt cei mai afectați, dar și persoanele alergice. Se poate face și șoc anafilactic la venin, iar cine știe că are o sensibilitate deosebită la substanțele toxice și venin trebuie să se ferească.