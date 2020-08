Cel mai aglomerat weekend de pe litoral: Peste 150.000 de persoane își petrec sfârșitul de săptămână la malul mării. Turiștilor le este aproape imposibil să respecte măsurile de distanțare (VIDEO)

Este din nou furnicar pe litoral. Hotelierii vorbesc despre cel mai aglomerat weekend de până acum la malul mării. Peste 15.000 de turiști își petrec sfârșitul de săptămână în stațiunile de la Marea Neagră. Scenariu este același, din păcate. În plină explozie de cazuri noi, puțini sunt turiștii care respectă regulile. Chiar dacă noile reglementări impun purtarea măștii în toate spațiile publice aglomerate, lumea ignora avertismentele specialiștilor.

Om lângă om, cearșaf lângă cearșaf și nicio regulă la mare. Este cel mai sfârșit de săptămână pe litoral din acest sezon, iar turiștilor le este aproape imposibil să respecte măsurile de distanțare pe plajă și în apă.

Peste 300 de polițiști și jandarmi patrulează pe străzi, verifică terasele, cluburile și plajele. În ultimele 24 de ore s-au aplicat sancțiuni de peste 55.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului, incluzând aici purtarea măștii și distanțarea fizică.

Reprezentanți industriei turismului spun că numărul celor prezenți pe litoral este, de fapt, dublu față de cel raportat de unitățile hoteliere.

”Ne îndreptăm spre weekendul cel mai aglomerat din sezon. În mod tradițional, acesta se întâmplă în jurul datei de 15 august și suntem foarte aproape. Așa cum am estimat la începutul sezonului, spre România se duc cererile de vacanță ale românilor pentru că avem granițe închise din cauza numărului de cazuri pe care România îl raporteaază”, a decalarat Corina Martin, președinta Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT).

Mulți turiști nu au avut sejururi planificate și au închiriat camere în ultima clipă. La mare căutare sunt acum apartamentele și unitățile de cazare cu puține locuri.

Atât pentru turiști, cât și pentru locuitorii județului Constanța, purtarea măștii de protecție este obligatorie, din data de 1 august, în unele zone ale litoralului și anumite intervale ale zilei.

Prefectura Constanța a stabilit că măsura se va aplica în stațiunile și zonele de promenadă din județ, între orele 18 și 24.

Așadar, toate persoanele, dar şi copii care au împlinit vârsta de 5 ani, vor fi obligaţi să poarte masca de protecţie în spațiile de pe domeniul public unde se formează aglomerări, iar distanţa fizică de 2 metri nu poate fi respectată.

Este vorba despre:

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, 1.350 de noi cazuri de COVID-19, înregistrate în România în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 21.444 de teste prelucrate. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 713 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Totodată, 43 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus au murit în intervalul 7 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00, iar în acest moment 448 de de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă.

