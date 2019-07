Salariile uriaşe din mediul public a reprezentant mereu un subiect care a generat controverse puternice în România, dar oficialii au replicat prin faptul că doar aşa pot atrage specialişti care să lucreze pentru stat.

Dacă este să ne uităm, însă, cine este cel mai bine plătit bugetar român şi care este domeniu său de activitate avem o mare surpriză deoarece probabil nimeni nu a auzit de Ovidiu Badea, Directorul General al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”.

Acesta încasează un salariu anual de 1,9 milioane lei pe an, de zece ori mai mult decât preşedintele Klaus Iohannis, arată Ziarul Financiar.

Potrivit declaraţiei de avere a preşedintelui Klaus Iohannis, acesta încasează un salariu de 133.879 lei pe an. Prin urmare, directorul Institutului „Marin Drăcea” câştigă de zece ori mai mult decât preşedintele României.

Dacă este să ne uităm peste Ocean, vedem că preşedintele american Donald Trump are un salariu de 400.000 de dolari pe an, potrivit CNBC. Această sumă reprezintă 1,6 milioane de lei, deci sub banii încasaţi de Ovidiu Badea.