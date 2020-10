Cel mai mare alpinist român din toate timpurile a murit. Gheorghe Dijmărescu s-a stins din viață la 59 de ani

Gheorghe Dijmărescu este considerat cel mai mare aplinist român din toate timpurile. Începând din 1999 el a cucerit unele dintre ele cele mai înalte vârfuri ale lumii și a trecut Dunărea înot. Din păcate, la 59 de ani, Dijmănescu s-a stins din viață, informează Adevărul.

Cauza decesului nu este cunoscută, iar anunțul a fost făcut de gorjeanul Claudiu Fiu, vicepreşedintele Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Gorj.

„Veste tristă...românul cu cele mai mari performanţe în alpinism a încetat din viaţă. George Dijmarescu, gorjean născut în Turcinesti, a ajuns de nouă ori la rând în punctul geografic cel mai înalt al planetei. Fapt mai puţin întâlnit, într-una din încercări a reuşit să urce singur şi fără echipament special pentru respirare. De alte câteva ori a ajuns pe K2, cel mai dificil munte din lume, într-un final l-a cucerit. Un gorjean cu cetăţenie americană este românul cu cele mai mari realizări din alpinism din toate timpurile”, a scris acesta pe Facebook, potrivit sursei citate mai sus.

Gheorghe Dijmănescu s-a născut în comuna Turcinești, de lângă Tg. Jiu. Până la 59 de ani, el a at pe vârful Everest de nouă ori, iar de câteva ori s-a cătățrat pe unul dintre cei mai greu de escaladat munți, K2, fără însă să ajungă în vârf.

În 1985, Dijmănescu a fugit din România trecând Dunărea înot și ajungând în Iugoslavia. „Am trecut Dunărea înot si am ajuns in Iugoslavia. Am mers două săptămâni pe jos, dar am fost prins de grănicerii iugoslavi la graniţa cu Slovenia”, povestea el în 2012, pentru Jurnalul.ro.

Ulterior a ajuns în Statele Unite, iar acolo a mers și familia lui. A locuit în Connecticut, unde a deținut o firmă de restaurări în construcții.