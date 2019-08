O mare de credință și speranță s-a revărsat la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, unde a început cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, relatează B1TV.

Mii de oameni vor să se închine unei icoane vechi de trei secole, considerată făcătoare de minuni. Apogeul sărbătorii îl reprezintă Sfanta liturghie de azi când este praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal a început! Zeci de mii de credincioşi s-au adunat la Mănăstirea Nicula, acolo unde se sărbătoreşte hramul Adormirii Maicii Domnului. Ca să ajungă la mănăstire, pelerinii au mers kilometri întregi pe o căldură istovitoare într-o procesiune condusă de Mitropolitul Clujului, alături de Mitropolitul african de Rwanda.

Oameni din toată ţara vin special la Mănăstirea Nicula ca să se roage la Icoana Maicii Domnului, despre care se crede că face minuni.

