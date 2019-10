Cel mai mare pelerinaj ortodox din România, în plină desfășurare: Zeci de mii de oameni s-au închinat la sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva (VIDEO)

Sărbătoare mare, astăzi, pentru credincioşii ortodocşi. Este Sfânta Cuvioasă Parascheva! La Iaşi, are loc, în acest moment, cel mai mare pelerinaj ortodox din ţară, la care participă aproape 80 de mii de oameni. Un record al ultimilor ani, spun reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Racla cu Sfintele Moaşte se află pe baldachinul special amenajat în curtea Catedralei din Iaşi, relatează B1TV.

Racla cu Moaştele Sfintei Parascheva a fost purtată, de preoţi, pe străzile din Iaşi. Alături, peste 20 de mii de oameni au mers, azi-noapte, pe Calea Sfinţilor.

La cel mai mare pelerinaj ortodox din România, au mers, pân acum, aproximativ 78 de mii de credincioşi, din ţară, dar şi din străinătate. Cu toţii vor să se închise la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Oamenii au stat zeci de ore, în picioare, la coadă, însă, spun că nu simt oboseală, ci doar bucurie!



Coada la Sfintele Moaşte a depășit şi patru kilometri. Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei vorbesc despre o cifră - record de participanţi al ultimilor ani.



„Faptul că, de la an la an, sunt mai mulți pelerini, este o bucurie. Că, nu vin că nu au ce face acasă. Vin ca sfinții să le împlinească cererea”, a afirmat Dosoftei Șcheiul, preot în Mitropolia Moldovei și a Bucovinei.



Sunt şi oameni care au mers să facă voluntariat la Catedrala Mitropolitană. Le împart pelerinilor mâncare și au grijă de ei.

Pelerinajul la Sfânta Parascheva se dovedeşte, însă, un canon dur pentru cei sensibili. În îmbulzeală, din cauza epuizarii, sute de oameni au leşinat şi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai mult, un om a făcut infarct după 13 ore de stat la coadă.

