Cel mai recent studiu despre coronavirus: Simptomele apar de obicei în cinci zile, iar termenul de 14 zile pentru carantină este „rezonabil"

Un nou studiu, publicat de JHU Public Health, indică faptul că în medie pacienții cu coronavirus prezintă simptome după cinci zile, rezultatele justificând totodată că o perioadă de carantină de 14 zile este „rezonabilă”.

O estimare exactă a perioadei de incubație pentru coronavirus îi ajută pe experți să prezică dinamica focarului și să găsească un echilibru între măsurile de control draconice și eliminarea răspândirii coronavirusului.

Începând de luni, boala a infectat 109.000 de persoane și a ucis 3.800.

Italia a interzis toate deplasările neesențiale în toată țara și a dispus închiderea școlilor, a sălilor de sport și a muzeelor.

O analiză a infecțiilor cu COVID-19 de către cercetătorii de la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins a relevat o perioadă estimată de incubație medie de 5,1 zile - mai mare decât în ​​cazul răcelilor obișnuite.

