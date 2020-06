Cele mai bune filme pe Netflix în iunie 2020

Platforma de streaming Netflix vine cu surprize pentru abonați, la începutul verii.

Printre cele mai așteptate producții ce vor fi disponibile din luna iunie, se numără filme de success precum A Star Is Born (cu Lady Gaga), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald sau Anna Karenina.

The Last Days of American Crime, din 5 iunie



Într-o societate plină de infracţiuni, autorităţile lansează un semnal radio în stare să oprească pe oricine vrea să comită o faptă în afara legii. Astfel, protagonistul filmului are puțin timp până a comite un ultim jaf, înainte de a deveni totul imposibil.

Da 5 Bloods, din 12 iunie



Pelicula spune povestea a patru veterani de culoare ai războiului din Vietnam, reîntorşi în ţara asiatică pentru a recupera un cufăr plin de lingouri de aur, ascuns în timpul confruntării.

The Woods, din 12 iunie

Producția poloneză „The Woods” este o miniserie poliţistă, ce porneşte de la dispariţia în anul 1994 a patru adolescenţi. Trupurile a doi dintre ei sunt găsite într-o pădure, însă ceilalți doi sunt în continuare dispăruți. Dar noi informații apar…

Pokémon Journeys: The Series, din 12 iunie

Doi tineri antrenori de pokémoni devin parteneri de cercetare la un renumit laborator și pătrund în lumea aventurilor împreună cu prietenii lor pokémoni.

Athlete A, din 24 iunie



Documentarul „Athlete A” prezintă investigaţia controversată din gimnastica mondială, arătând cum medicul Larry Nassar a abuzat, vreme de 25 de ani, peste 200 de gimnaste minore din lotul naţional american, unele dintre ele campioane mondiale sau olimpice.Faptele lui Nassar i-au dus o condamnare cumulată de 400 de ani de închisoare.

Three Identical Strangers, din 29 iunie

Edward, David şi Robert, tripleţi separaţi la naştere şi crescuţi în trei familii diferite, se reunesc, întâmplător, în adolescență. Abia atunci află secretul din spatele separării lor. Cazul tripleţilor este inspirit dintr-un caz real și a devenit subiectul documentarului Three Identical Strangers, lansat în 2018 şi premiat la Sundance.

Lista complete de filme și seriale ce vor apărea pe Netflix în iunie 2020

01 IUNIE 2020

2 Alone in Paris – Singuri

44 Cats: Season 1 (Part 2) – 44 de pisici

Anna Karenina

Between Pain and Amen – Intre Chin si Amin

Beverly Hills Cop – Polițistul din Beverly Hills

Beverly Hills Cop II – Polițistul din Beverly Hills II

Cateva conversatii despre o fata foarte inalta

Changeling – Schimbul

Cocomelon: Season 1

Da Ali G Show: Season 1 – Da Ali G Show

Da Ali G Show: Season 2 – Da Ali G Show

Da Ali G Show: Season 3 – Da Ali G Show

Da Ali G Show: Season 4 – Da Ali G Show

Dante’s Peak

Dear My Friends: Season 1

Dragonheart – Inimă de dragon

Fear and Loathing in Las Vegas – Spaimă și scârbă în Las Vegas

Final Destination 5 – Destinație finală 5

Grease

Hey Arnold! The Movie – Hey Arnold! – Filmul

I Am Ali

I Love You, Man – Caut cavaler de onoare

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark – Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute

Intolerable Cruelty

John Wick: Chapter 3 – Parabellum – John Wick 3: Război total

Jumping the Broom – Dragoste și alte necazuri

Mars Attacks! – Atacul marțienilor!

Midnight Diner

Midnight Diner 2

Midnight Diner: Season1

Midnight Diner: Sebason2

Midnight Diner: Season3

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous – Miss Agent Secret 2: Înarmata si seducătoare

Missing Link – Haios și blănos

Morning Glory – Matinal cu scandal

My Hero Academia: Season 1

My Hero Academia: Season 2

My Shy Boss: Season 1

Naked Gun 33 1/3: The Final Insult – Un poliţist cu explozie întârziată 33 1/3

Paychec – Cecul sau viața

Revolutionary Love: Season 1

Rick and Morty: Season 4 – Rick și Morty

S.W.A.T.: Fire Fight – Focuri în sălbăticie

Save the Last Dance – În ritm de hip hop

Sweet November – Idilă de noiembrie

Teenage Mutant Ninja Turtles – Țestoasele Ninja

The Last Airbender – Ultimul războinic al aerului

The Magic of the Golden Bear: Goldy III – Goldy 3: Magia ursului auriu

The Ninth Gate – A noua poartă

The Salvation

The Usual Suspects – Suspecți de serviciu

Transformers – Războiul lor în lumea noastră

UglyDolls – UglyDolls: Păpuși în Bucluc

خلك شنب – Ce-am făcut aseară?

02 IUNIE 2020

Peter Rabbit – Peter Iepurașul

03 IUNIE 2020

Blockers – Interzis la… sex

Silver Linings Playbook – Scenariu pentru happy-end

The Hateful Eight – Cei opt odioși

What to Expect When You are Expecting – Pregătește-te, că vine!

04 IUNIE 2020

DC’s Legends of Tomorrow: Season 5 – DC’s Legends of Tomorrow

07 IUNIE 2020

Breaking In – Lupta cu intrușii

08 IUNIE 2020

365 Days – 365 de zile

10 IUNIE 2020

My Mister: Season 1 – Viața e complicată

12 IUNIE 2020

Lean on Pete – Charley și Pete

Whispers: Limited Series – Șoapte și secrete

13 IUNIE 2020

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald – Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald

Milea – Milea și Dilan: Ecoul unei iubiri tumultoase

15 IUNIE 2020

Freedom Writers – Jurnalul străzii

Get Rich or Die Tryin’ – Totul pentru bani

Voltron: Legendary Defender: Season 3 – Voltron: Apărătorul legendar

Voltron: Legendary Defender: Season 4 – Voltron: Apărătorul legendar

Voltron: Legendary Defender: Season 5 – Voltron: Apărătorul legendar

Voltron: Legendary Defender: Season 6 – Voltron: Apărătorul legendar

Wira – Un erou luptă pentru dreptate

Zavera

18 IUNIE 2020

A Star Is Born – S-a născut o stea

Lola Igna – Bunica Igna

19 IUNIE 2020

August: Osage County – Ținutul din mijlocul verii

Chernobyl Diaries – Jurnalul terorii

Scary Movie 5 – Comedie de groază 5

Silent Hill: Revelation – Silent Hill: Revelația

20 IUNIE 2020

Overlord

The F**k-It List – Tot ce n-am făcut

28 IUNIE 2020

Black Hawk Down – Elicopter la pământ!

30 IUNIE 2020

Baby Mama – Mamă surogat

Dr. Seuss’ The Lorax – Lorax. Protectorul pădurii

Enemy at the Gates – Inamicul e aproape

Especial 20 años Fútbol de Primera: Apache

Gormiti: Season 2 – Gormiti: Legenda revine

How High – „Fumuri” la Harvard

How the Grinch Stole Christmas – Cum a furat Grinch Crăciunul

Patch Adams – Patch Adams, un doctor trăsnit

Paul – Paul. Un extraterestru fugit de-acasă

Savages – Brutele

Snow White and the Huntsman – Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător

The To Do List – Ore de sexologie