Cele mai căutate cuvinte de pe DexOnline.ro, în timpul Evaluării Naționale. Accesările au început înainte de startul probei la limba română

Site-ul DexOnline.ro a fost asaltat în timpul Evaluării Naționale la limba română. Valul de accesări a început chiar de la ora 8:15, deci cu 45 de minute înainte de startul examenului.

Cele mai accesate cuvinte de pe site-ul Dexonline.ro, din ziua Evaluării Naționale, 22 iunie 2021, au fost publicate miercuri seara, 23 iunie. Mai exact, cele mai căutate cuvinte au fost „darnic" și „minge":

- darnic - 1.768 de căutări;

- minge - 1.120 de căutări;

- dăruitor - 1.028 de căutări;

- asincron - 690 de căutări;

- empatie - 409 căutări;

Total căutări: 592.926.

„Pentru a nu exista dubii, am verificat căutările pentru aceste cuvinte în ultimul an: în aceeași perioadă orară, 'minge' și 'darnic' nu au fost căutate (doar 1-2 căutări). Salt este evident, datorat examenului", au postat cei de la DexOnline.ro. Informaţia orei îl are în centru pe Radu Mazăre, care tocmai a...

Marți, 22 iunie, peste 130.000 de elevi din toată țara au susținut prima probă a Evaluării Naținale.