ANUL NOU 2020. REVELION 2020. Mesaje de Anul NOU. Cele mai frumoase SMS-uri \ Felicitări \ Urări de Anul Nou

ANUL NOU este aici. Ne pregătim, cu paşi repezi, să trecem în 2020. A venit timpul să lăsăm în urmă anul 2019, cu bune şi cu rele. Aşa cum e şi norml, la cumpăna dintre ani, ne gândim la cei dragi, la cei apropiaţi, la prieteni la familie. Desigur, simţim nevoia să le trimitem şi un mesaj, un gând bun pentru Anul Nou 2020.

B1.ro vă prezintă cele mai frumoase SMS-uri \ Felicitări \ Urări de Anul Nou.

REVELION 2020, adică e cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani ! Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La Mulți Ani!

Cele mai frumoase SMS-uri \ Felicitări \ Urări de Anul Nou



Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2019!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma.

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.

Ultimele zile ale anului 2019 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2019 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!

În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2019. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!

Previziuni meteo de revelion 2019: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!

Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!

”Îţi doresc ca în anul 2020 sa ai parte de 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 366 de zile cu bogăţie"

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

”Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

ANUL NOU 2020 să vină, deci, cu multe gânduri bune şi cu bucurie. La mulţi ani, tuturor! Sănătate şi înţelepciune!