Cele mai Frumoase Statusuri de Facebook

Mai jos v-am pregătit o colecție de statusuri pentru pozele de pe facebook sau oricare altă rețea de socializare pe care o utilizați, care se potrivesc tuturor situațiilor din viață: statusuri pentru pozele fetelor sau a băieților, statusuri pentru pozele de profil, statusuri pentru poze cu prieteni, statusuri pentru poze de dragoste sau pur și simplu statusuri pentru pozele pe care le postați zilnic.

- Vad ochii tai de fiecare data cand ii inchid pe ai mei.

- Visele traite in doi alcatuiesc cele mai frmoase amintiri.

- Fii bun de cate ori se poate. Si se poate mereu.

- Iubirea adevarata nu are un final fericit. Iubirea adevarata nu are final.

- Şi totuşi există iubire

Şi totuşi există blestem

Dau lumii, dau lumii de ştire

Iubesc, am curaj şi mă tem. (Adrian Paunescu).

- Iubirea e dovada evidentă că realitatea contează foarte puţin. (Marcel Proust)

- Lasă-te răpit, găseşte-ţi singur fericirea, lasă să strălucească soarele din gândurile tale. (Marcel Proust)

- Bucuria este fântâna tinereţii. (Amy Leigh Mercree)

- Educatia, si nu bogatia, ne face sa traim mai mult.( Bogdan O. Popescu)

- Ce cald e aicea la tine şi toate din casă mi-s sfinte... (George Bacovia)

- Aş renunţa la toată tehnologia mea pentru o după amiază cu Socrate. (Steve Jobs)

- De te-nsori, de nu te-nsori,

Tot regreţi pân-ai să mori. (George Budoi)

- La ce e bună statornicia? (Nicolae Iorga)

- Pe rani nu se presara zahar. (Nicolae Iorga)

- Tăcerea are glasul ei de înţelepciune - ascult-o! (Paulo Coelho)

- Fericirea întunecă, durerea lămureşte. (Nicolae Iorga)

- Nu uita: apusurile minunate au nevoie de cer noros. (Paulo Coelho)

- Viaţa este o sărbătoare, o mare sărbătoare pentru că este numai şi numai momentul în care trăim. (Paulo Coelho)

- Dacă vei putea rămâne mereu în prezent, vei fi un om fericit. (Paulo Coelho)

- Nimeni nu-şi poate cunoaşte inconştientul fără ajutor din partea altei persoane. (Sigmund Freud)

- Două lucruri sunt imposibile: a vedea cu ochii pe Dumnezeu şi a povesti dragostea. (Adrian Paunescu)

- Doar viaţa ce-o trăim pentru alţii este o viaţă ce merită să fie trăită. (Albert Einstein)

- Viaţa nu înseamnă a avea şi a obţine, ci a trăi şi a deveni. (Myrna Loy)

- O personalitate este aceea care se daruieste, nu se justifica. (Petre Tutea)

- Viata este o succesiune de momente. A-l trai pe fiecare inseamna a reusi. (Corita Kent)

- Speranta este un vis cu ochii deschisi. (Tudor Arghezi)

- Cand nu mai suntem copii, suntem deja morti. (Constantin Brancusi)

- Valoarea unui om se măsoară după greutățile pe care el le învinge. (Voltaire)

- Oricâte calități am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliere)

- O iubire pe care eșți nevoit să o păzești nu înseamnă nimic. (Octavian Paler)

- Un gând frumos poate fi ca o biserica în care omul își odihnește sufletul. (Regina Maria)

- Fericirea nu o primesti de-a gata. Ea vine din actiunile tale. (Dalai Lama)

- Da tot ce ai mai bun in tine, intrucat totul din viata ta iti apartine numai tie. (Ralph Waldo Emerson)

- Prezentul il traiesti cu invataturile din trecut si cu visurile din viitor. (Paulo Coelio)

- Traieste ca si cum ai muri maine. Invata ca si cum ai trai vesnic. (Mahatma Gandhi)

- Valoarea unui om rezida in cee ace da el, si nu in ceea ce este capabil sa primeasca. (Albert Einstein)

- Viata este foarte simpla, dar noi insistent o facem mai colplicata. (Confucius)

- Orice drum ai ales urmeaza-l cu toata inima. (Confucius)

- Energia mintii reprezinta esenta vietii. (Aristotel)

- Frumusetea naturii este egalata numai de frumusetea sufletului. (Viscto Hugo)

- Viata este un trandafir: fiecare petala este o iluzie, iar fiecare spin e o realitate. (Alfred de Musset)

- Ceea ce conteaza nu este cee ace se spune, ci cee ace nu trebuie spus. (Albert Camus)

- Sufletul nu cunoaste situatii de viata fara iesire. (Marcel Proust)

- Dragostea este spațiul și timpul măsurate cu inima. (Marcel Proust)

- Lasă-te furat, întâlneşte fericirea, găseşte soarele din gândurile tale! (Marcel Proust)

- Adevărata călătorie a descoperirii înseamnă nu a căuta țărmuri noi, ci a vedea cu ochi noi. (Marcel Prous)

- Mai degrabă să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)

- Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanţă, esenţială este intensitatea. (Cezar Petrescu)

- Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să existe alegere...(Mihai Eminescu)

- Viața nu se privește pe gaura cheii. Se privește drept în ochi. (Tudor Mușatescu)

- Când ți-e dor de cineva, să nu închizi ochii. Are să-ți fie și mai dor. (Tudor Mușatescu)

- Valorezi atât cât te apreciezi. (François Rabelais)

- Cheamă norocul în ajutor, dar dă şi din mâini. (Plutarh)

- Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu poată face încă o prostie. (Woody Allen)

- Uitarea şi mersul mai departe sunt cea mai mare înţelepciune. (Friedrich Nietzsche)

- Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau. (Friedrich Nietzsche)

- Ce nu mă omoară mă face mai puternic. (Friedrich Nietzsche)

- Nu puterea marilor sentimente face oamenii superiori, ci durata lor. (Friedrich Nietzsche)

- Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)

- Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele tale. (Dalai Lama)

- Învaţă regulile ca un profesionist, ca să le încalci ca un artist. (Pablo Picasso)

- Prefer să mor de pasiune decât de plictiseală. (Pablo Picasso)

- Lasă pe mâine ceea ce nu vrei să faci niciodată. (Pablo Picasso)

- Frica nu este niciodată un motiv pentru a renunța, ea este doar o scuză. (Norman Vincent Peale)

- Ce este, în fond, prietenia, dacă nu acel minunat privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni? (Dan Puric)

- Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)

- Uneori ne întâlnim destinul chiar pe drumul pe care am luat-o ca să ne ferim de el...(La Fontaine)

- Răbdarea și timpul îți aduc mai multe ecât puterea și pasiunea. (La Fontaine)

- Nici un drum presărat cu flori nu duce la glorie. (La Fontaine)

- Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul . (Sigmund Freud)

- Femeia e o creatură menită să fie iubită, nu înțeleasă. (Sigmund Freud)

- Fie găsim o cale, fie ne facem una. (Hannibal)

- Oricât de frumos ar răsări soarele, la capăt de zi tot va trebui să apună. (Heinrich Heine)

- Dragostea e o poveste veche, dar întotdeauna nouă. (Heinrich Heine)

- Când te trezești, încearcă să-ți respecți promisiunile făcute la beție. Astfel vei învăța să-ți ții gura. (Ernest Hemingway)

- Oamenii se împart în două categorii: cei visători, care aruncă monede în apă și cei realiști, care le scot din apă. (Thomas Hobbes)

- Alergăm după fericire până departe, fie pe mare, fie pe uscat. Dar fericirea e aici, aproape. (Horațiu)

- Cel mai bun mod de a te pregăti pentru viață e să începi să trăiești. (Elbert Hubbard)

- Prieten adevărat e cel care, chiar dacă te cunoaște bine, continuă să te placă. (Elbert Hubbard)

- Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit. (Victor Hugo)

- Ideologiile ne separă. Visele şi suferinţa ne apropie. (Eugen Ionesco)

- Linia dreaptă e drumul cel mai scurt între două puncte şi cel mai lung între două suflete. (Nicolae Iorga)

- Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă. (Nicolae Iorga)

- Omul are mai multe caractere: unul pe care-l crede el, unul pe care i-l da publicul și cel adevărat. (Nicolae Iorga)

- Greșelile nu se iartă, ci se repară. (Nicolae Iorga)

- În viață pierdem ani, iar de la moarte cerșim o clipă. (Nicolae Iorga)

- Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci. (Steve Jobs)

- Viitorul este ceva pe care cei mai mulţi îl iubesc abia după ce a devenit trecut. (William Somerset Maugham)

- Când iubeşti, trăieşti. În rest, exişti. (Alexandre Dumas)

- Un oraș devine o lume când te îndrăgostești de unul din locuitorii lui. (Lawrence Durrell)

- Fericirea e un ideal al imaginaţiei, și nu al raţiunii. (Immanuel Kant)

- Oricâte calităţi am avea, lumea se uită numai la defecte. (Molière)

- Oare nu îmi distrug dușmanii atunci când îi transform în prieteni? (Abraham Lincoln)

- Nu contează ce meserie ai, contează să fii cel mai bun. (Abraham Lincoln)

- Oamenii sunt atât de fericiți cât se hotărăsc să fie. (Abraham Lincoln)

- Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele României Mihai-I)

- Ce frumoși sunt oamenii pe care nu-i cunoaștem...(Hortensia Papadat-Bengescu)

- De multe ori, limba taie mai mult decât sabia. (Anton Pann)

- Nimic nu ne înșeală mai mult decât propria noastră gândire. (Leonardo da Vinci)

- În viață, frumusețea dispare. În artă, nu. (Leonardo da Vinci)

- Timpul este suficient pentru cei care chiar îl folosesc. (Leonardo da Vinci)

- Cea mai bună cale pentru a-ţi îndeplini visele este să te trezeşti. (Paul Valéry)

- Politeţea e indiferenţă organizată. (Paul Valéry)

- Mintea și sufletul omului nu merg mereu pe aceeași potecă. (Ileana Vulpescu)

- Oamenii care se iubesc unii pe alţii profund şi adevărat sunt cei mai fericiţi oameni din lume. (Maica Tereza)

- Libertatea omului este partea divină din el. (Petre Țuțea)

- Toată lumea îi compătimește pe cei slabi. Invidia, însă, trebuie să ți-o câștigi. (Arnold Schwarzenegger)

- Atâta timp cât mai putem zâmbi, cauza nu e pierdută. (William Shakespeare)

- Acolo unde ești se află lumea întreagă. (William Shakespeare)

- Cel mai frumos machiaj al unei femei este pasiunea, dar cosmeticele sunt mai ușor de cumpărat. (Yves Saint Laurent)

- Cu tot aurul din lume nu poţi cumpăra bătăile inimii sau tandreţea unei mângâieri. (Alphonse de Lamartine)

- Nu te ruga pentru o viață ușoară. Roagă-te să-i reziști uneia dificile. (Bruce Lee)

- Înțelepciunea îți va da putere, dar caracterul îți va da respect. (Bruce Lee)

- Viața e ceea ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci alte planuri. (John Lennon)

- Omul trebuie să trăiască, nu să existe. (Jack London)

- Tinereţea e fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul. (Nikolai Gogol)

- Controlează-ți pasiunile, căci altfel se vor răzbuna pe tine. (Epictet)

- Norocul, ca şi roadele toamnei, trebuie cules la timpul lui. (Epictet)

- Singurii ochi frumoşi sunt aceia care te privesc cu tandreţe. (Coco Chanel)

- Eleganţa este atunci când interiorul este la fel de frumos ca exteriorul. (Coco Chanel)

- Sunt oameni care au bani și oameni care sunt bogați. (Coco Chanel)

- Dragostea îi arată omului cum ar trebui să fie. (Anton Cehov)

- Cum te trateaza oamenii este karma lor, cum reactionezi este a ta.

- Cel mai bun moment pentru noi inceputuri este acum.

- Uneori (ACASA nu inseamna o cladire, ci doua brate in care te poti simti in siguranta indiferent unde s-ar afla acestea.

- Nu te opri niciodata din invatat pentru ca nici viata nu se opreste din a-ti da lectii.

- Iubirea inseamna sa ai grija de celalalt chiar daca sunteti suparati.

- Cne nu stie ce e pacatul nu inseamna ca e un sfant ci un neputincios. (Mari Preda)

- Toti oamenii mari au fost mai intai copii, dar putini dintre ei isi mai aduc aminte.

- Nu uita ca suntem in trecere nu la intrecere pe acest pamant.

- Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el. (David Charles Brink)

- Ea cântă şi eu ascult. Pe buzele ei calde mi se naşte sufletul. (Lucian Blaga)

- După ce am descoperit că viața nu are nici un sens, nu ne rămâne altceva decât să-i găsim un sens. (Lucian Blaga)

- Iubește și fă ce vrei! (Sfântul Augustin)

- Cand am mers la scoala, m-au intrebat ce vreau sa fiu cand o sa cresc mare. Eu am spus FERICIT. Mi-au spus ca n-am inteles intrebarea, iar eu le-am spus ca nu au inteles viata… - John Lennon

- Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci. (Jiddu Khrishnamurti)

- Viaţa e frumoasă dacă îi dai voie să fie. (Charles Bukowski)

- Dacă în drumul tău întâlneşti un om prea obosit ca să-ţi poată dărui un surâs, lasă-i-l pe al tău. (Dale Carnegie)

- Zâmbeşte şi vei avea prieteni. Încruntă-te şi vei avea riduri. (George Eliot)

- Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos. (Charlie Chaplin)

- Când vei ajunge să iubești viața, vei vedea frumusețea în toate lucrurile posibile. (Khalil Gibran)

- Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultăţile. (Samuel Johnson)

- Ce este bunătatea? O frumusețe pe care o percepi direct cu sufletul. (Alexandru Vlahuță)

- Căutăm ceea ce fuge de noi și fugim de ceea ce ne caută. (Henri-Frédéric Amiel)

- Cine iubește și este iubit nu va mai fi niciodată același om ca înainte. (Octavian Paler)

- Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă. (Constantin Brâncuși)

- Oricine are abilitatea de a vedea frumusetea nu va imbratrani niciodata. (Franz Kafka)

- Viitorul apartine celor ce cred in frumusetea viselor lor. (Eleanor Roosevelt)

- Un suflet care nu a suferit niciodată nu poate înțelege fericirea.

- Ce contează cine este mai puternic? Este important doar dacă sunteți o persoană fericită sau nu!

- Curajul este jumătate din fericire.

- Viaţa noastră conştientă nu este decât o coajă de nucă plutind pe oceanul inconştientului nostru. (Carl Gustav Jung)

- Dacă este un spectacol mai măreț decât marea, acesta este cerul; dacă există vreun spectacol mai măreț decât cerul, acesta este interiorul sufletului. (Victor Hugo)

- Dacă vrei să construiești un vas, nu bate oamenii la cap să strângă lemn, nu le trasă sarcini și nu le dă de muncă ci, mai curând, vorbește-le despre imensitatea nesfârșită a mării. (Antoine de Saint-Exupery)

- De ce iubim marea? Pentru că marea are forța de a ne duce cu gândul la lucruri despre care ne place să gândim. (Robert Henri)

- Poate ca, intr-adevar , ochii femeii iubite sunt marginea lumii. (Grigore Vieru)

- Mergi în viaţă cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe faţă şi cu un scop măreţ în inimă. (William James)

- Pentru optimişti, viaţa nu este o problemă, ci o soluţie. (Marcel Pagnol)

- Este suficient un surâs al vieţii pentru ca totul să recapete sens... (Constantin Noica)

- Și optimistul, și pesimistul contribuie la societate. Optimistul a inventat avionul, pesimistul a inventat parașuta. (George Bernard Shaw)

- Dacă plângi pentru că soarele a dispărut din viața ta, lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. (Rabindranath Tagore)

- Nu te agita atât. Lucrurile cele mai bune se petrec atunci când le aștepți mai puțin. (Gabriel Garcia Marquez)

- Unii văd lucruri care există şi întreabă "De ce?". Alţii visează la lucruri care nu au fost niciodată şi întreabă "De ce nu?” (George Carlin)

- Ce este un pesimist? Un optimist bine informat. (Grigore Moisil)

- Dă șansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta. (Mark Twain)

- Dacă puteți face o femeie să râdă, veți vedea cel mai frumos lucru de pe Pământ. (Keanu Reeves)

- Fiecare luptă din viața ta te-a transformat în persoana care esti astăzi. Fiți recunoscători pentru vremurile grele, vă pot face mai puternici. (Keanu Reeves)

- Nici unul dintre noi nu pleacă de aici în viață. Mănâncă mâncare delicioasă. Stați la soare. Săriți în ocean. (Keanu Reeves)

- Pentru ochi frumoşi, caută frumosul în ceilalţi. Pentru buze frumoase, rosteşte doar vorbe bune, iar pentru echilibru în viaţă, mergi fiind conştient că nu vei fi niciodată singur. (Audrey Hepburn)

- Ştiu cu siguranţă că tot ceea ce oferi se va întoarce la un moment dat la tine. (Audrey Hepburn)

- Cred că cel mai mare risc al vieţii este cel de a nu îndrăzni să îţi asumi niciun risc. (Audrey Hepburn)

- În viaţă totul se succede cu un rost, dar nu suntem suficienţi de înţelepţi pentru a vedea. (Audrey Hepburn)

- Transformă-ţi rănile în înţelepciune. (Audrey Hepburn)

- Nu este important cum ai venit pe lume, important este că eşti aici. (Audrey Hepburn)

- Cu fiecare experienţă pe care o trăieşti, îţi pictezi propria ta pânză, gând cu gând, alegere cu alegere. (Coco Chanel)

- Pentru a fi de neînlocuit, trebuie să fii întotdeauna diferită. (Coco Chanel)

- Frumuseţea ar trebui să pornească din inimă şi din suflet, altfel cosmeticele sunt inutile. (Coco Chanel)

- Înainte de a ieşi din casă, uită-te în oglindă şi înlătură un accesoriu. (Coco Chanel)

- Eleganţa este atunci când interiorul este la fel de frumos ca exteriorul. (Coco Chanel)

- Nu-ţi pierde timpul bătând într-un perete, în speranţa că se va transforma în uşă. (Coco Chanel)

- Toţi ar trebui să începem să trăim înainte să îmbătrânim. Teama este stupidă. La fel sunt şi regretele. (Marilyn Monroe)

- E mai bine să fii nefericită de una singură, decât lângă cineva. (Marilyn Monroe)

- Dă-i unei fete pantofii potriviţi şi va putea cuceri lumea. (Marilyn Monroe)

- Niciodată nu am lăsat pe nimeni în care am crezut. (Marilyn Monroe)

- Doar pentru că ai dat greş o dată nu înseamnă că vei da greş mereu. Continuă să încerci, ai răbdare şi întotdeauna să crezi în tine, pentru că, dacă nu o faci tu, cine să o facă? (Marilyn Monroe)

- În războiul etern dintre sexe, femeile sunt deja învingătoare. (Edward A. Murphy)

- Bărbații creează prin imaginație, însă femeile creează prin iubire. (Rabindranath Tagore)

- Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât femeia de lângă el. (Ioan Gura de Aur)

- La ce bun să contrazici o femeie? E mult mai rentabil s-o lași să-şi schimbe singură părerea. (Jean Anouilh)

- Fericirea este poezia femeilor. (Honore de Balzac)

- Atâta timp cât o femeie poate să arate cu 10 ani mai tânără decât fiica ei, este perfect mulțumită. (Oscar Wilde)

- Sunt în mod clar o femeie şi mă bucur de asta. (Marilyn Monroe)

- Femeia este forta motrica a vietii. Barbatul este doar cheia de contact. (Valeriu Butulescu)

- Scuzele nu înseamnă că tu n-ai dreptate, iar celălalt are. Asta înseamnă că relația voastră e mai importantă decât propriul ego. (Erich Maria Remarque)

- Omul tău nu este cel care se simte bine cu tine, astfel de oameni pot fi sute. Omului tău îi este rău fără tine. (Erich Maria Remarque)

- Dacă sufletul se trage spre cineva, nu te împotrivi. El este singurul care știe de ce ai nevoie cu adevărat. (Erich Maria Remarque)

- Acum, când am învățat să zburăm ca păsările, să înotăm sub apă ca peștii, nu ne rămâne decât un singur lucru: să învățăm să trăim pe pământ ca oamenii. Bernard Shaw

- Nu te strădui să ai succes, ci să ai sens în viața ta. (Albert Einstein)

- Trei lucruri nu se mai întorc niciodată – timpul, cuvântul, oportunitatea. Prin urmare, nu pierdeți timp, alegeți cuvintele și nu pierdeți ocazia. (Confucius)

- Nu trebuie să-ți fie frică de moarte, ci de viața goală. (Berthold Brecht)

- Indiferent cât de multe cuvinte înțelepte citiți, indiferent cât de multe spuneți, ce obțineți de la ele dacă nu le folosiți în practică? (Buddha)

- A iubi înseamnă să vezi o persoană așa cum o vede Dumnezeu. (Fedor Dostoievski)

- E timpul să nu mai așteptați surprize de la viață și să vă faceți viața singuri. (Lev Tolstoi)

- Nimic nu distruge o persoană atât de mult ca lipsa de acțiune. (Aristotel)

- Nu răspunde nimănui când ești supărat; nu promite nimic când ești fericit; nu decide niciodată când ești trist. (Proverb chinezesc)

- Păsările se ridică mai sus când zboară împotriva vântului. (Winston Churchill)

- Dragostea este cea mai puternică dintre toate sentimentele, pentru că în același timp ia în stăpânire capul, inima și trupul. (Voltaire)

- Puteți să fugiți de circumstanțe și de oameni, dar nu veți fugi niciodată de gândurile și sentimentele voastre. (Erich Maria Remarque)

- Nimic nu ne înșeală atât de mult ca opinia noastră. (Leonardo da Vinci)

- Problemele semnificative cu care ne confruntăm nu pot fi rezolvate de aceeași gândire cu care le-am creat. (Albert Einstein)

- Drumul, numit „mai târziu” duce într-o țară numită „nicăieri”. (Confucius)

- Când se termină răbdarea, începe rezistența.( Confucius)

- Frumusețea reală trăiește în inimă, se reflectă în ochi și se manifestă în acțiuni. (Osho)

- Viața este foarte simplă, omul e cel care a introdus complexitate în ea. (Confucius)

- Cel mai mare păcat față de semenii tăi nu este ura, ci indiferența; acesta este adevăratul vârf al inumanității. (Bernard Shaw)

- Este mai ușor să aprinzi o lumânare, decât să blestemi lumina în întuneric. (Confucius)

- O modalitate foarte bună de a testa persoana este de a avea încredere în ea. (Ernest Hemingway)

- Eșecul este doar o oportunitate de a începe din nou, dar mai înțelept.( Henry Ford)

- O persoană este valoroasă atunci când cuvintele sale coincid cu acțiunile sale. (Oscar Wilde)

- Un copil întotdeauna poate să-i predea unui adult trei lecții: să fie vesel fără motiv, să fie mereu ocupat cu ceva și să obțină ceea ce dorește cu orice preț. (Mark Twain)

- Cel care nu înțelege cuvintele tale nu-ți va înțelege nici tăcerea. (E. Hubbart)

- Nici o problemă nu este îngrozitoare dacă oamenii care te iubesc te așteaptă acasă. (Shah Rukh Khan)

- Tragedia vieții este că îmbătrânim prea repede și devenim înțelepți prea târziu. (Benjamin Franklin)

- Atât fabula, cât și viața sunt evaluate nu după lungime, ci după conținut. (Seneca)

- Când începi să te uiți la abis mult timp, abisul începe să te privească. (Nietzsche)

- Coincidențele nu există – totul în această lume este fie un test, fie o pedeapsă, fie o recompensă sau o prefacere. (Voltaire)

- Iubirea adevărată este rară și doar ea poate oferi vieții un sens real. (Nicholas Sparks)

- Fericirea constă într-o sănătate bună și o amintire proast. (Ingrid Bergman)

- Nu contează anii din viața ta. Contează viața din anii tăi. (Abraham Lincoln)

- Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. (Herman Cain)

- Fii moale. Nu lăsa lumea să te îngreuneze. Nu lăsa durerea să te facă să urăști. Nu lăsa amărăciunea să-ți fure dulceața. Mândrește-te că, deși lumea ar putea să nu fie de acord, tu crezi că ea este un loc frumos. (Kurt Vonnegut)

- Nu sunt un produs al circumstanțelor mele. Sunt un produs al deciziilor mele. (Stephen Covey)

- Succesul este copilul curajului. (Benjamin Disraeli)

- Supraviețuiește nu cel mai puternic și nu cel mai inteligent, ci cel care se adaptează cel mai bine la schimbare. (Charles Darwin)

- Voința de a câștiga, dorința de a reuși, dorința de a-ți atinge potențialul maxim – acestea sunt cheile care vor debloca ușa excelenței personale. (Confucius)

- Dacă n-ar fi dragostea, m-aş teme de viaţă. (Grigore Vieru)

- Doar pentru că cineva nu te iubeşte aşa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubeşte cu toată fiinţa sa. (Gabriel García Marquez)

- Iubirea e o floare foarte plăcută, dar trebuie să ai curajul să te duci s-o culegi de pe marginile unei prăpastii înfricoşătoare. (Stendhal)

- Nu-i nici un imperativ mai categoric decât al iubirii. (Simion Mehedinţi)

- Putem să învăţăm să iubim doar iubind. (Iris Murdoch)

- Iubirea este farmecul cântecului păsărilor şi cel mai dulce parfum al trandafirului. (Victor Hugo)

- Sunt clipe de nedefinit acelea în care două suflete îşi vorbesc într-o limbă ce nu poate fi înţeleasă decât de ele, când tace tot ce-i omenesc, iar ele se unesc tainic pentru viaţa acestei lumi. (Victor Hugo)

- Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc! (Liviu Rebreanu)

- Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea ce devin când sunt cu tine. (Buchwald Art)

- Nu poţi acuza gravitaţia când dragostea te doboară. (Albert Einstein)

- Dragostea este un vis şi o părere, o haină strălucită aşezată peste durere. (Mihai Eminescu)

- A nu iubi nu e nimica, a nu putea iubi e grozav. (Mihai Eminescu)

- Copilului nu aur, nu mătase, nu viaţă bună, ci iubire îi trebuie. (Mihai Eminescu)

