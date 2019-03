Topul oraşelor poluate din România: Cât de nociv este aerul din locul în care trăim (VIDEO)

Iaşul, Clujul şi Bucureştiul sunt cele mai poluate oraşe din România, conform datelor ultimului studiu publicat de o o agenţie elveţiană. La polul opus se află Constanţa, Brăila şi Galaţi. Vorbim despre o cercetare care culege date despre calitatea aerului la nivel global.

Pe primul loc în clasamentul celor mai poluate localităţi din România se afla municipiul Iaşi. În umă cu două seri, de pildă, la ultimele măsurători realizate de un profesor de la Facultatea de Fizică a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", valorile pentru particulele toxice provenite din arderi şi din praf, au fost depăşite de 40 de ori. Topul este completat de Cluj, Braşov şi de capitala ţării, Bucureşti.

Concluziile trase de experţi se bazează pe faptul că aici există prea multe maşini cu norme de poluare depăşite, şantiere, iar clima este în continuă schimbare, spun specialiştii. Pe lângă aglomeraţie, în Braşov - chiar dacă este un oraş situat în zona de munte- oamenii se plâng şi de prea mult praf. Cei care lucrează în construcţii sunt obligaţi, printr-o hotărâre a consiliului local, să spele cauciucurile maşinilor care ies din şantier, să pună plasă pe clădirile unde au loc lucrări şi să nu depoziteze deşeurile pe câmpuri, de unde praful poate fi uşor luat de vânt. Însă unii respecta prevederile, alţii, evident, nu.

În schimb, municipiul de la malul mării, Constanţa, se număra printre cele mai puţin poluate oraşe din România. Potrivit unui studiu realizat de o agenţie din Elveţia, anul trecut, cel mai curat aer din ţara noastră a fost aici. Poluarea este moderată la mare, datorită brizei, dar şi a faptului că pe litoral nu sunt foarte mulţi factori poluanţi industriali. Pe lângă Constanţa, oraşele în care aerul este curat sunt Brăila, Galaţi şi Satu Mare.

