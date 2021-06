Cele mai populare 7 metode pentru a avea un zâmbet perfect

Motive să zâmbim sunt infinite. Zâmbetul ne poate face mai atractivi, mai sociabili. Atunci când zâmbim, încrederea în noi crește, stresul se reduce, suntem mai productivi, este mai ușor să începem o conversație.

Sunt doar câteva dintre motivele pentru care ar trebui să zâmbim mai mult. Statisticile arată că mai mult de 30% dintre noi zâmbim de peste 20 de ori pe zi și mai puțin de 14% dintre noi zâmbim mai puțin de 5 ori pe zi. Cea mai mare superputere a zâmbetului o dețin copiii, care fac asta de 400 de ori pe zi.

Dorința de a avea un zâmbet frumos și sănătos este deci naturală, iar opțiunile pe care le avem la îndemână sunt nenumărate. Important este să ne adresăm medicului stomatolog atunci când vrem să facem o schimbare, deoarece acesta este specialistul care ne poate oferi cea mai bună soluție, în funcție de personalitatea noastră și de starea de sănătate orală.

Iată care sunt, în prezent, cele mai populare 7 opțiuni pentru a-ți transforma zâmbetul așa cum îți dorești.

1. Aparatul dentar Invisalign®

Aparatul dentar Invisalign® a devenit alegerea a peste 10 milioane de oameni din întreaga lume, datorită avantajelor pe care le oferă în corectarea problemelor dentare.

Invisalign® este aproape invizibil, deoarece gutierele sunt realizate dintr-un material termoplastic transparent, astfel că te poți bucura de un stil de viață fără restricții și fără stări de disconfort.

Spre deosebire de aparatele dentare tradiționale, cu brackeți, care trebuie purtate în permanență pe toată perioada tratamentului, respectiv un an și jumătate sau chiar 2 ani, gutierele Invisalign® pot fi îndepărtate pentru a mânca sau atunci când ne spălăm pe dinți. Recomandarea medicului stomatolog este ca alignerele să fie purtate 22 de ore din 24 de ore, timp de 7 zile.

În plus, medicii ortodonți au observat că pacienții cu Invisalign® experimentează o creștere a încrederii în sine cu fiecare vizită la cabinetul stomatologic. Motivul este unul simplu: fiecare pacient poate vedea în timp real cum zâmbetul lui se îmbunătățește de la o zi la alta.

2. Tehnologia EMS pentru profilaxie dentară

Placa bacteriană și tartrul sunt principalele cauze ale apariției cariilor și bolii parodontale. O tehnologie inovatoare în profilaxia dentară, care te va ajuta să ai dinți frumoși și sănătoși, este Guided Biofilm Therapy (GBT), creată de compania elvețiană EMS.

Cu ajutorul acestei tehnologii, disponibilă în clinicile DENT ESTET, placa bacteriană este îndepărtată 100%, atât de pe suprafața dinților, cât și subgingival, într-un mod extrem de confortabil pentru pacient (apa este călduță, iar pulberea utilizată pentru igienizare are o acțiune blândă și eficientă).

Principalele beneficii ale tehnicii EMS pentru pacient sunt:

• Previne apariția cariilor

• Ajută la identificarea cariilor în stadiu incipient

• Menține sănătatea dentară pe termen îndelungat

• Asigură integritatea lucrărilor protetice în timpul intervenției

• Menține integritatea componentelor aparatului dentar

• Nu afectează sănătatea gingiilor și a celorlalte țesuturi moi

3. Fațetele dentare

Prin tratamentul cu fațete dentare, specialiștii în estetică dentară pot corecta numeroase imperfecțiuni de ordin estetic ale zâmbetului, precum:

- forma și dimensiunea dinților naturali

- spații interdentare mari

- marmorație

- denivelări inestetice la nivelul dintelui

- nuanța dinților

Un extra beneficiu al reabilitării protetice cu fațete dentare este acela că are o durată mult mai scurtă și un grad de confort ridicat pentru pacient.



În ceea ce privește procedeul clinic de aplicare a fațetelor dentare, există două variante: cu pregătire prelabilă sau fără pregătire (no-prep). Pregătirea în prealabil presupune o șlefuire minim-invazivă a smalțului dintelui, în vederea cimentării fațetei, în timp ce fațetele dentare fără pregătire (No-prep) pot fi fixate direct pe dinte.

În cadrul clinicilor DENT ESTET, fațete dentare premium ASPEN Digital Smile reprezintă alegerea ideală pentru un zâmbet natural pe viață. Acestea sunt realizate din ceramică pură, printr-o tehnică unică de șlefuire în laborator, asistată de tehnologia CAD-CAM și sunt caracterizate de o rezistență foarte mare în timp.

4. Implantul dentar

Cea mai bună opțiune pentru a înlocui un dinte sau mai mulți dinți lipsă este implantul dentar.

Deoarece pierderea parțială sau completă a dinţilor naturali este o problemă gravă de sănătate publică la nivel mondial, stomatologia modernă a progresat permanent, oferind soluții inovatoare în acest domeniu.

Astfel, implantul dentar este o soluție modernă de reabilitare orală, ce redă în proporție de 99% funcționalitatea dinților, respectiv funcția de masticație. În plus, un implant dentar, împreună cu lucrarea protetică finală, are efect de lifting facial, întrucât resorbția osoasă produce modificări și la nivelul fizionomiei.

În prezent, pacientul are posibilitatea de a alege tipul de implant dentar în funcție de nevoile sale sau de caracteristicile acestuia (biocompatibilitate, capacitatea de osteointegrare, durata de viață).

Există mai multe tipuri de implant dentar care și-au dovedit eficiența în timp. Dintre acestea, cele mai renumite la nivel mondial sunt cele create de companiile Nobel Biocare® și Straumann® pentru segmentul premium (garanție pe viață), și implanturile Bredent®, pentru segmentul standard (garanție +20 ani).

5. Sistemul All-on-4®

Pentru cazurile mai complexe, de pacienți care și-au pierdut mai mulți dinți sau toți dinții de pe arcadă există o soluție revoluționară creată de expertul mondial Dr. Paulo Maló, mentorul echipei de implantologi din cadrul DENT ESTET.

All-on-4® constă în reabilitarea arcadei dentare cu ajutorul a doar 4 implanturi, fără adiție osoasă, tehnica realizată împreună cu compania Nobel Biocare oferind astfel pacienților fără dinți pe arcadă șansa la o nouă viață, în doar o zi.

Succesul tratamentului cu All-on-4® este documentat în timp și prezintă 99% rata de supraviețuire a sistemului după 3 ani și 98%, după 7,5 ani de la intervenție.

De tratamentul All-on-4® pot beneficia pacienții care suferă de atrofie osoasă severă, au afecțiuni dentare foarte grave din cauza cărora dinții nu mai pot fi salvați, au proteză dentară detașabilă și își doresc o îmbunătățire sau își doresc o soluție de tratament imediată pe termen lung.

6. Tratamente stomatologice cu LASER

Revoluția digitală a schimbat major și stomatologia, așa cum o știam noi. Astăzi, medicii dentiști pot realiza tratamente inovatoare, care oferă siguranță maximă, eficacitate și elimină senzația de durere.

Tratamentele stomatologice cu laser se pot aplica în toate ramurile stomatologiei moderne, implantologie, parodontologie, cariologie, estetică dentară, astfel că putem apela oricând la acestea pentru a ne menține sănătatea orală și pentru a ne transforma zâmbetul.

De-a lungul timpului, clinicile DENT ESTET au investit constant în cele mai performante tehnologii LASER, pentru ca pacientul să primească tratamente eficiente, realizate de medici supraspecializați, în condiții de maximă siguranță și confort.

Laserele Biolase (WaterLase și Epic) reprezintă un reper în stomatologia mondială de 25 de ani, datorită avantajelor pe care le oferă. WaterLase și Epic Biolase se folosesc cu succes în gestionarea tratamentului bolii parodontale (parodontologie), în tratamente endodontice (tratamente de canal), în implantologie sau chirurgie alveolară, dar și în estetică dentară.

7. Albirea dentară

Albirea dentară profesională reprezintă cea mai simplă metodă prin care medicii DENT ESTET te pot ajuta să-ți recapeți strălucirea zâmbetului, într-o singură vizită în cabinetul stomatologic.

Cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră, precum laserul Epic Biolase și lampa Zoom Power, dinții îngălbeniți, din cauza fumatului sau lipsei igienei orale, sau pătați, din cauza consumului excesiv de cafea /ceai negru, se albesc cu 6 până la 12 nuanțe de alb.

Epic™ Biolase este una dintre cele mai avansate și eficiente metode de albire profesională disponibile în prezent, în timp ce lampa Zoom Advanced Power este numărul 1 pe piața aparatelor de albire profesională din Statele Unite, fiind un aparat sigur din punct de vedere al calității și eficienței!

Albirea dentară poate fi realizată și la domiciliu, cu gutiere Opalescence, însă este nevoie de sfatul medicului stomatolog în acest sens.

În concluzie, cu toții ne dorim un zâmbet sănătos și estetic și avem la dispoziție numeroase opțiuni pentru a reuși asta, însă nu trebuie să uităm că prevenția dentară este cea mai ușoară cale pentru a ne asigura că avem o bună sănătate orală.

Asta înseamnă că nu trebuie să uităm de controalele de specialitate la medicul dentist, efectuate cel puțin o dată la șase luni, sau de ședințele de profilaxie, necesare pentru îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului, ce pot cauza afecțiuni orale serioase.