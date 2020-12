Cele mai puține teste pentru depistarea COVID-19 în România, în prima săptămână a lunii decembrie. Rata de pozitivare se menține la 26%

În prima săptămână a lunii decembrie au fost efectuate în România 157.699 de teste pentru depistarea infectărilor cu COVID-19, cel mai mic număr de teste săptămânale din ultimele două luni. Rata de pozitivare a acestora s-a menținut la 26%.

Cele mai puține teste COVID-19 în România, în prima săptămână a lunii decembrie

Mai exact, potrivit datelor centralizate de Graphs.ro, din cele 157.699 de teste făcute săptămâna trecută au fost confirmate pozitiv 42.040.

Numărul testelor a fost cu 45.000 mai mic decât în urmă cu două săptămâni, însă numărul de infectări depistate a scăzut doar cu 10.000, la o rată de pozitivare a testelor tot de 26%, scrie G4Media.

Numărul de teste din țara noastră a scăzut în primele zile ale lunii decembrie pe fondul zilelor libere de luni și marți, sărbători legale.

Ludovic Orban: Cel mai mare număr de teste s-a efectuat în noiembrie

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Premierul României a declarat zilele trecute că, în ceea ce privește capacitatea de testare a României, „cel mai mare număr de teste s-a efectuat în noiembrie, 864.819 teste”.

Ludovic Orban a mai punctat faptul că „există două tipuri de testare – testarea care se face la cerere pe baza încadrării în definiția de caz stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și testarea la cerere care se face contracost atunci când persoanele solicită testarea nu se încadrează în definiția de caz”.

„Dați-mi voie să vă citesc, că văd că practic preluați anumite aserțiuni. Deci am aici numărul de teste lunare, vă citesc numai din iunie. În iunie s-au efectuat lunar 270.915 teste. În august, s-au efectuat 600.339 de teste, iar cel mai mare număr de teste s-a efectuat în noiembrie, 864.819 teste. Asta este evoluția capacității de testare, a testelor efectiv efectuate. Să te faci că nu vezi că 30 noiembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei, și 1 Decembrie, Ziua Națională, nu au fost zile libere mi se pare anormal. Se știe că în zilele libere există o capacitate mai mică de testare. Noi am crescut capacitatea față de ziua de duminică, care era ziua cu cel mai mic număr de teste, în care se fac statistic în medie cam 10.000 de teste – noi am crescut la 15.000, 16.000 de teste, deși erau zile libere”, a declarat Ludovic Orban.

Capacitatea de testare, spune premierul, „a revenit imediat și capacitatea de testare este în permanență adaptată la solicitările care există, dar și aici trebuie să spun că există două tipuri de testare – testarea care se face la cerere pe baza încadrării în definiția de caz stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și testarea la cerere care se face contracost atunci când persoanele solicită testarea nu se încadrează în definiția de caz. De regulă, noi am modulat capacitatea noastră, am crescut-o constant în funcție de nevoia de testare. Faptul că se fac 35.000, 37.000 de teste, 32.000, 33.000 de teste depinde în mare măsură și de numărul persoanelor care solicită testarea și care se încadrează în definiția de caz. Gândiți-vă că de la 36.000, 37.000 de teste până la 54.000, 55.000 de teste cât e capacitatea nominală, dacă există cerere pentru testare suplimentară, testarea se poate face. Nu a existat cerere. Permanent se rostogolesc aceleași neadevăruri, care nu au nicio legătură cu realitatea”, a spus Ludovic Orban.