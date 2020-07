Cele mai urmărite filme de pe Netflix. Actorii Sandra Bullock si Chris Hemsworth, în topul preferințelor

Platforma de streaming Netflix a publicat lista celor mai urmărite filme. În topul preferințelor se află peliculele cu Sandra Bullock și Chris Hemsworth în rolurile principale, dar și filmul celebrului regizor Martin Scorsese, "The Irishman", cu Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci.

Filmul de acțiune "Extraction", cu Chris Hemsworth în rol principal, în care un soldat salvează fiul unui lord indian al drogurilor din mâna răpitorilor, thrillerul distopic "Bird Box", cu Sandra Bullock, despre un inamic nevăzut și letal și comedia de acțiune "Spenser Confidențial", cu Mark Wahlberg, conduc topul celor mai urmărite debuturi pe platformă.





Mai exact, "Extraction" a atras 99 de milioane de vizualizări în prima lună de la premieră, "Bird Box" a fost vizionat în același interval de peste 89 de milioane de utilizatori, iar "Spenser Confidențial", de 85 de milioane de persoane.



De menționat este faptul că Netflix înregistrează drept o vizionare dacă de pe un cont un film este urmărit timp de cel puțin 2 minute.



Celelalte filme din top sunt "6 Underground" (83 milioane), "Murder Mystery" (73 milioane), "The Irishman" (64 milioane), "Triple Frontier" (63 milioane), "The Wrong Missy" (59 milioane), "The Platform" (56 milioane) și "The Perfect Date" (48 milioane).

Ce filme celebre poți vedea în luna iulie pe Netflix

Pe celebra platformă urmează să fie disponibile o serie de producții originale marca Netflix, acestea fiind documentare, filme și seriale, dar și câteva producții noi pe platformă însă extrem de cunoscute în toată lumea, precum seria „Misiune Imposibilă”, celebra peliculă cu De Niro „Un socru de coșmar”, dar și comedia „Un pic însărcinată”.

CITEȘTE AICI lista complete a filmelor din luna iulie de pe Netflix.A cumpărat un pepene de la supermarket. A ajuns acasă, l-a despicat şi a trăit un şoc: ce a găsit în interior a speriat-o!

Cele mai bune filme pe Netflix în iunie 2020

Dacă ai ratat câteva filme de luna trecută, iată cum poți recupera în zilele libere pe care le ai.

Printre cele mai așteptate producții din luna iunie, s-au numărat filme de succes precum A Star Is Born (cu Lady Gaga), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald sau Anna Karenina.

The Last Days of American Crimes:

Într-o societate plină de infracţiuni, autorităţile lansează un semnal radio în stare să oprească pe oricine vrea să comită o faptă în afara legii. Astfel, protagonistul filmului are puțin timp până a comite un ultim jaf, înainte de a deveni totul imposibil.

Da 5 Bloods

Pelicula spune povestea a patru veterani de culoare ai războiului din Vietnam, reîntorşi în ţara asiatică pentru a recupera un cufăr plin de lingouri de aur, ascuns în timpul confruntării.

Pokémon Journeys: The Series

Doi tineri antrenori de pokémoni devin parteneri de cercetare la un renumit laborator și pătrund în lumea aventurilor împreună cu prietenii lor pokémoni.

Athlete A



Documentarul „Athlete A” prezintă investigaţia controversată din gimnastica mondială, arătând cum medicul Larry Nassar a abuzat, vreme de 25 de ani, peste 200 de gimnaste minore din lotul naţional american, unele dintre ele campioane mondiale sau olimpice.Faptele lui Nassar i-au dus o condamnare cumulată de 400 de ani de închisoare.

Three Identical Strangers

Edward, David şi Robert, tripleţi separaţi la naştere şi crescuţi în trei familii diferite, se reunesc, întâmplător, în adolescență. Abia atunci află secretul din spatele separării lor. Cazul tripleţilor este inspirit dintr-un caz real și a devenit subiectul documentarului Three Identical Strangers, lansat în 2018 şi premiat la Sundance.