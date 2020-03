Chiar dacă lucrați de acasă, asta nu înseamnă că nu mai comunicați, că nu mai lucrați în echipă sau că nu vă mai țineți de programul de lucru. De aceea, este bine să alegeți, împreună cu echipa câteva instrumente utile pentru voi, dacă încă nu ați găsit tool-urile potrivite.

Top soluții pentru o comunicare cat mai eficienta:

Slack

Slack este un tool perfect pentru comunicarea în echipă. Poți să faci canale separate pentru fiecare departament sau echipă și ai și un chat general, unde poți să pui informații de interes pentru toți angajații.

În funcție de nevoile echipei tale și de mărimea acesteia, poți opta pentru planul free, fără niciun cost sau pentru unul dintre planurile plătite. Prețurile încep de la 7 dolari per persoană per lună.

Workplace By Facebook

Un alt tool, similar cu Slack, este acest instrument de chat de la Facebook. Pe Workplace poți să-ți adaugi toți colegii și să comunicați rapid, prin chat. Puteți face și grupuri, în care să discutați mai mulți despre un anumit proiect.

Faptul că are o interfață similară cu cea de la Facebook este un mare avantaj. Cred că toți colegii știu să utilizeze Facebook, așa că le va fi ușor să se obișnuiască cu acest tool.

Skype for Business (Microsoft Teams)

Skype este un tool pe care mulți îl cunosc sau pe care l-au utilizat cândva. Skype for Business are o interfață potrivită pentru muncă, comparativ cu Skype-ul general. De asemenea, pe Skype for Business, poate să intre toată echipa. Partea bună este că puteți să țineți și call-uri cu video cu ajutorul acestui tool.

Top soluții pentru conferințe video și prezentări:

Zoom

Zoom este una dintre cele mai populare instrumente pentru conferințe video și prezentări. În această perioadă au înlăturat limita de participanți la conferință pentru a veni în ajutorul echipelor mai mari.

Google Hangouts

Acest tool pentru munca remote poate fi utilizat atât pentru chat, cât și pentru conferințe video. Ai la dispoziție și opțiune de prezentare a ecranului dacă îți dorești să le arăți clienților o strategie sau un plan de acțiuni.

Livestorm

O altă variantă gratuită pentru echipe este Livestorm. Aici poți ține conferințe video rapid. Toți utilizatorii din zonele afectate de Coronavirus beneficiază de gratuitate.

Webex

Un alt tool potrivit pentru conferințe video și chiar pentru profesorii care vor să își țină orele este Webex. Acest instrument poate fi utilizat gratuit pentru prezentările cu mai puțin de 100 de participanți.

Top soluții pentru project management:

Atunci când toată echipa lucrează remote, trebuie să găsești o soluție prin care să te asiguri că toți știu ce task-uri au și că le finalizează. Tool-urile de mai jos sunt utile pentru a monitoriza sarcinile fiecărui angajat.

Asana

Asana este un tool de project management în care poți crea proiecte în care angajații să își adauge sarcini. Poți vedea care este statusul unui task sau al unui proiect. De asemenea, poți să distribui tu task-uri tuturor celor din echipă.

Trello

Trello este un produs similar cu Asana. Fiecare proiect are un board special în care poți adăuga sarcini și le poți delega unui coleg de echipă.

Top soluții pentru gestionarea documentelor interne:

Google Drive

Este instrumentul perfect pentru cei care folosesc Gmail deja. Simplu de utilizat și de distribuit între echipe. Orice fișier poate fi editat de mai multe persoane și modificările pot fi văzute de toate persoanele care au acces la document.

WeTransfer

Cu acest tool poți trimite rapid și în siguranță documente care ocupă mult spațiu. O singură problemă: ai doar 7 zile la dispoziție să descarci documentul, apoi link-ul este inactiv.

Top soluții pentru productivitate și time management:

Hubstaff

Dacă vrei să te asiguri că angajații tăi își îndeplinesc sarcinile, dar să ai și un raport al productivității acestora, poți să utilizezi Hubstaff. Este un program care se instalează pe calculatorul fiecărui angajat și face printscreen-uri ale ecranului. De asemenea, a doua zi dimineață atât tu, cât și angajatul primiți un email în care vă arată nivelul de productivitate.

Harvest

Un alt tool care te ajută să vezi care sunt sarcinile care îți fură cel mai mult din timp, cât timp petreci pe social media și care este productivitatea ta.

Top soluții pentru Feedback:

Officevibe

Un tool simplu de utilizat pentru a te asigura că angajații tăi se simt motivați la locul de muncă. Le poți trimitem un sondaj săptămânal sau lunar pentru a vedea care este feedback-ul lor în legătură cu sarcinile, stilul de muncă, management și productivitate.

Chimp or Champ

Un alt instrument potrivit pentru a vedea cum se simt angajații tăi este Chimp or Champ. În fiecare joi, angajații primesc pe mail un sondaj scurt pe care trebuie să îl completeze. Vineri, tu primești feedback anonim din partea echipei tale. Simplu și rapid.

Acestea sunt principalele tool-uri pe care să le utilizezi când toată echipa lucrează de acasă. Munca remote nu trebuie să fie nici vacanță, nici o corvoadă pentru angajați.