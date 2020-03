Celulă de criză la MAI cu privire la situația de la frontiere. Raed Arafat: Au fost tentative de a ne induce în eroare cu privire la zona de proveniență (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat, mirecuri, că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost activată o celulă de criză cu privire la situația de la granițele României, în condițiile în care mulți conaționali ce întorc în țaară din zonele afectate de coronavirus și au existat situații în care oamenii au refuzat să fie plasați în carantină.

”A fost constituită o celulă de criză la MAI cu privire la situația de la frontiere. A fost suplimentat numărul de medici din punctele vamale, s-au evaluat epidemiologic toți românii veniți în țară. S-au organizat convoaie de maximum 10 autoturisme către județele de domiciliu care au fost preluate de prefecturi”, a anunțat Raed Arafat.

În acest moment, în România sunt plasate în carantină 752 de persoane.

”Poliția de Frontieră urmărește toate cursele cu escală, nu pot fi ascunse punctele de plecare – și pe cale rutieră și aviatică. Au fost tentative de a ne induce în eroare cu privire la zona de proveniență. Ei pun în risc părinții și bunicii”, a mai spus Raed Arafat.

