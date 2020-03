De ce diagnosticarea coronavirusului se face în doar 6 spitale din țară

Cu o posibilă epidemie de coronavirus la ușă, România are doar 82 de microbiologi. Multe spitale nici nu au laborator de microbiologie. Acesta este și motivul pentru care diagnosticarea și tratarea de coronavirus, de exemplu, se fac în doar șase spitale de boli infecțioase din țară, informează Digi24.

Acum 22 de ani, autoritățile au decis că nu e nevoie ca disciplina de microbiologie să fie studiată separat și au comasat-o cu medicina de laborator. Specialitatea a fost reînființată în 2016 de ministrul Sănătății de la acea vreme. Problema este că, din nou, medicina de laborator este amestecată cu microbiologia printr-un ordin de ministru emis anul acesta.

„Microbiologul face diagnostic de boli infecțioase, toate bolile infecțioase, nu doar infecțiile asociate asistenței medicale. Face testarea sensibilității bacteriilor la antibiotice și identifică bacteriile multirezistente. Lucrează cu compartimentul de epidemiologie, vede circulația acestor bacterii în spital. Ce face medicul de laborator, ia sângele de la pacient, determină glimecie... nu au nicio legătură.

Până în 94 au fost microbiologi și acum ei sunt prima generație care termină. Anul ăsta dau examen și trebuie să se angajeze de la 1 ianuarie. Eu trebuie să fac și infrastructura ca să se poata angaja. Că dacă n-o fac...”, a declarat Alexandru Rafila, președintele Societății Naționale de Microbiologie, citat de Digi24.

Ministerul Sănătăţii își propune să rezolve problema.

„Ăsta este scopul acestui proiect care are o durată de aproape doi ani de derulare și la sfârșitul acestor doi ani am putea să extindem la nivelul spitalelor din țară. Am construit specialitatea, reorganizăm spitalele”, a mai susținut Alexandru Rafila.