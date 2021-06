Centru de vaccinare la Biserica Neagră din Brașov, cu Pfizer și Johnson & Johnson. Cătălin Văsii: Sunt oferite concerte de orgă, biserica poate fi vizitată gratuit. Am putea repeta evenimentul (VIDEO)

La Biserica Neagră din Brașov a fost amenajat luni un centru de vaccinare anti-COVID-19, unde doritorii pot alege între serurile de la Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson pentru imunizare. De asemenea, aceștia pot vizita gratuit lăcașul de cult și se bucură de concerte de orgă. Prefectul Mihai-Cătălin Văsii a oferit mai multe detalii la „Talk B1” cu Nadia Ciurlin.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.