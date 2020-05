Centrul Bucureștiului, interzis mașinilor, în weekend-uri, începând cu 23 mai. Harta zonelor unde vor intra doar pietonii (FOTO)

Centrul Bucureștiului va fi interzis mașinilor, în weekend-uri, începând cu 23 mai. Primăria Municipiului București a anunțat înființarea mai multor zone de promenadă în centrul Capitalei. Măsura vine ca pentru a încuraja cetățenii să facă mișcare în aer liber, odată cu relaxarea măsurilor impuse de starea de urgență.

Bucureștenii sunt dornici de plimbare, după ieșirea din carantina impusă de epidemia de Civid-19

Încă de săptămâna trecută, cu o zi înainte de a fi ridicată starea de urgență, primarul Gabriela Firea anunța că o mare parte a arterelor din centrul Bucureștiului vor deveni pietonale, în weekend, începând cu data de 23 mai.

„Bucureștenii vor dori cu siguranta sa se plimbe mai mult prin oras si, pentru a incuraja atat miscarea in aer liber, cat si mijloacele de transport alternativ, am decis sa instituim, in weekend-uri, pe anumite artere din centrul orasului, zone pietonale, de promenada, unde circulatia masinilor sa fie interzisa", a transmis primarul general, Gabriela Firea.

Zonele ce vor deveni pietonale la sfârșit de săptămână

Primăria Municipiului București reamintește joi, 21 mai, într-o postare pe Facebook, cetățenilor această măsură și publică harta arterelor care vor fi pietonale la fiecare sfârsit de săptămână.

Astfel, în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 08:00 – 22:00, vor fi instituite șapte zonele pietonale:

• Zona 1 – strada Polona (de la bd. Dacia) – strada A.D. Xenopol – strada Dionise Lupu – strada C.A. Rosetti – strada J.L. Calderon (de la strada C.A. Rosetti) – strada I.L. Caragiale – strada Icoanei – strada A. Vlaicu.

• Zona 2 – Calea Victoriei (de la bd Regina Elisabeta) – strada Eforie – strada Domnita Anastasia – strada ing. A Saligny – Splaiul Independentei.

• Zona 3 – bd Eroilor – Eroii Sanitari – piata Operei – strada Dr. J. Lister – strada Dr. Gr. Romniceanu

• Zona 4 – strada E. Quinet (de la strada Academiei) – strada Biserica Enei

• Zona 5 – bulevardul Dacia – bulevardul N. Balcescu – strada G. Enescu – Calea Victoriei.

• Zona 6 – strada G. Enescu – N. Golescu – Calea Victoriei – strada C.A. Rosetti – bulevardul N. Balcescu.

• Zona 7 – bulevardul Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a pietei Unirii).

„Măsura vine ca urmare a faptului că, din cauza restricțiilor de funcționare a spațiilor de alimentație publică și de divertisment impuse de pandemia de coronavirus, bucureștenii vor dori să se plimbe mai mult prin oraș, iar cea mai bună soluție este instituirea unor zone pietonale pe anumite artere din centrul orașului, unde circulația mașinilor să fie interzisă”, tranasmite Primăria Municipiului București.

Inițiativa Primăriei Capitalei, după modelul spaniol

Odată cu relaxarea restricțiilor în Spania, 29 de străzi din Madrid au devenit temporar pietonale, pentru a-i încuraja pe oameni să iasă la plimbare sau să facă sport, menținând totuși o distanţă sigură de doi metri.

Decizia primăriei din capitala spaniolă a venit după ce localnicii s-au plâns că, în intervalele în care le-a fost permis să facă exerciţii fizice în aer liber (6:00 - 10:00. sau 20:00 - 23:00), o mare de oameni ieșea simultan din case, ceea ce făcea ca distanțarea socială să fie imposibilă.

De asemenea, parcurile de mai mici dimensiuni vor fi de asemenea redeschise, cu mențiunea că accesul la locurile de joacă pentru copii va rămâne deocamdată interzis.

Din 15 mai s-au deschis toate parcurile, grădinile publice, inclusiv grădina zoologică

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a anunțat că, din 15 mai, se vor redeschide toate parcurile și grădinile publice, inclusiv grădina zoologică din București.

„Rugamintea catre toti cetatenii este sa evite zonele aglomerate, sa pastreze distanta sociala, sa se spele des pe maini si sa se dezinfecteze”, a punctat, pe Facebook, Gabriela Firea.