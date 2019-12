Spectacol remarcabil la Centrul Cultural pentru UNESCO, în Sectorul 4! Un cvartet inedit a încântat publicul cu numeroase piese din repertoriul clasic românesc (VIDEO)

Încă un spectacol de excepţie la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu"! O nouă generație de muzicieni a invitat publicul la o seară de vals. Timp de aproape o oră, un cvartet inedit a încântat publicul cu numeroase piese din repertoriul clasic românesc, informează B1 TV.

Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Bălcescu", în colaborare cu Primăria Sectorului 4, a găzduit încă un spectacol remarcabil care face parte dintr-o serie de concerte. De această dată, a fost vorba despre o formaţie inedită din punct de vedere structual, deoarece vorbim despre o familie de muzicieni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.