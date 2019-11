Spectacol la Centrul Cultural UNESCO din Sectorul 4: Reprezentație de excepție a tinerilor actori (VIDEO)

Încă un spectacol de excepţie la Centrul Cultural UNESCO din Sectorul 4 al Capitalei! Pe scenă au urcat, rând pe rând, trupe de tineri actori care s-au adresat publicului de toate vârstele. "În lift. La capătul lumii, pe stânga" este piesa de teatru cu care actorii au defilat pe scena centrului cultural, informează B1 TV. De altfel, publicul a fost extrem de încântat, dovadă fiind ropotele de aplauze de la final.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.