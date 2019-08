Cercetările continuă la Caracal: Anchetatorii scanează pereții casei lui Gheorghe Dincă (VIDEO)

Cercetările continuă la Caracal, unde anchetatorii au venit marți dimineaţă pentru a scana pereţii casei groazei. Ancheta pare să se fi poticnit. De zile bune nu a fost găsită nicio probă concretă că Luiza ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă, iar misterul se adânceşte tot mai tare după ce expertiza în cazul unor resturi umane găsite într-o pădure nu a putut stabili cine este victima.

Marți dimineață, Gheorghe Dincă a fost dus la casa din Caracal, acolo unde se presupune că acesta ar fi ucis cel puțin două tinere. În ultimele zile, însă, Dincă nu mai colaborează cu anchetatorii, astfel că nu mai poate fi scoasă la iveală nicio probă concretă privind dispariția celor două fete.

În aceste condiții, la 24 de zile de la izbucnirea scandalului nu se știe cu exactitate ce a făcut Gheorghe Dincă cu cele două fete sau cu cadavrele lor.

Marți, anchetatorii continuă scanarea curții și a pereților casei lui Gherorghe Dincă, precum și audierea mai multor martori. În fața procurorilor ar putea ajunge și soția lui Dincă, de care acesta era separat, fără a fi divorțați oficial.

