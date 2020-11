Cercetător la Universitatea Oxford, despre temerile legate de vaccinarea anti-COVID-19: Într-adevăr, s-a dezvoltat foarte repede, dar singurele etape care nu s-au putut grăbi au fost cele de testare a siguranței și eficacității (VIDEO)

Ștefan Dascălu, cercetător la Universitatea Oxford, a vorbit într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, despre oamenii care declară acum că nu doresc să le fie administrat vaccinul anti-COVID-19, atunci când acesta va fi disponibil, principala temere fiind aceea că vaccinul a fost dezvoltat în doar câteva luni și, prin urmare, ar putea fi făcut ”pe repede înainte”. Specialistul a explicat că deși totul s-a întâmplat într-un timp foarte scurt, etapele de testare a siguranței și eficacității nu au putut fi grăbite, iar în momentul în care vaccinul va fi aprobat, oamenii ar trebui să și-l facă. Pentru asta însă, atrage atenția cercetătorul, este nevoie de o campanie foarte transparentă de informare a populației.

”Nici dacă am avea acum vaccinul, oricare dintre ele ar fi, la dozele suficiente ca să vaccinăm pe toată lumea, am avea mai multe probleme destul de importante, începând cu distribuția, transportul, stocarea, cu asigurarea dozelor în număr necesar unde ele sunt necesare, dar și în legătură cu rata acceptării vaccinului. Chiar dacă am avea doze suficiente ca să vaccinăm pe toată lumea, evident că nu ar vrea toată lumea.

Sondajele din ultima vreme arată un număr îngrijorător cu privire la câți oameni ar accepta un vaccin anti-COVID-19 dacă el ar exista. În jur de 1 din 3 români nu l-ar accepta, ceea ce este alarmant și îngrijorător. Câteva din studiile respective au întrebat participanții la sondaj care are fi motivele principale pentru refuzul lor, iar siguranța a fost dată ca unul din motivele principale. Impresia actuală pentru cineva care nu este în domeniu și care nu cunoaște etapele de dezvoltare și rigurozitatea științifică din spatele unor astfel de demersuri este că vaccinul pare făcut pe repede înainte și, evident, asta implică ideea de făcut de mântuială, făcut prost doar ca să-l avem. Nu este așa. Gândiți-vă la resursele materiale și umane care au fost investite pentru a dezvolta și a testa acest vaccin. Într-adevăr, s-a dezvoltat foarte repede, dar singurele etape care nu s-au putut grăbi au fost cele de testare a siguranței și eficacității, iar acest lucru trebuie prezentat oamenilor și trebuie comunicat foarte bine în viitoarele campanii de informare care sunt absolut esențiale pentru a crește rata de acceptare a vaccinului”, a declarat Ștefan Dascălu.

Insistând asupra necesitării unei campanii de informare extrem de riguroase, cercetătorul a atras atenția asupra categoriilor de persoane care sunt predispuse la ”infectarea” cu informații false.

„A nu se înțelege că prin implementarea unui vaccin anti-COVID-19, lumea va fi forțată sau constrânsă să își facă acest vaccin. Dar, într-un mod ideal, ținând cont că vaccinul va fi aprobat în condițiile în care este sigur și eficient, mulți oameni ar trebui să și-l facă, iar lucrul ăsta ar trebui comunicat foarte bine și într-un mod transparent în lunile care urmează. (...)

O campanie de informare cu adevărat utilă pentru societatea noastră ar fi o campanie bazată pe dovezi, în sensul că trebuie evaluate grupele de risc, și nu neapărat riscul de a lua boala, ci riscul de a fi «infectate» cu informația greșită. Pe baza unor studii trebuie gândite strategii de intervenție, cum trebuie livrată informația oamenilor. Lucrurile sunt mult mai complicate și (...), în primul rând, aceste lucruri trebuie efectuate din timp”, a mai spus Ștefan Dascălu.

Agenția Europeană pentru Medicamente ar putea „acorda autorizație condiționată de introducere pe piață începând cu a doua jumătate a lunii decembrie, dacă procedurile se desfășoară fără probleme” vaccinurilor dezvoltate de companiile Moderna şi Pfizer/BioNTech, a anunţat joi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

