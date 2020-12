Cercetătorul Octavian Jurma, despre vaccinul anti-COVID-19: Eficiența și specificitatea lui sunt enorme și asta ne dă o mare speranță că vom eradica complet boala poate într-un singur ciclu de vaccinare (VIDEO)

Medicul și cercetătorul Octavan Jurma a vorbit vineri seară, în tr-o intervenție pe B1 TV, despre siguranța vaccinului împotriva noului coronavirus. Jurma a explicat faptul că ”eficiența și specificitatea vaccinului sunt enorme”, ceea ce dă speranță că pandemia ar putea fi învinsă pe parcursul anului viitor. O altă bătălie este însă legată de felul în care vor fi convinși scepticii să accepte vaccinul, spune cercetătorul, precizând totodată că cel mai bun exemplu va fi dat de oamenii care se vor vaccina și nu vor avea nicio problemă.

”Gradul de siguranță este mai mare decât la vaccinurile tradiționale. Și acelea sunt foarte sigure, dar acestea nu conțin niciun element de ADN viral, deci nu au cum să se integreze în genomul nostru astfel încât de acolo să se producă ARN, deci am sărit o etapă complet – se introduce direct ARN-ul astfel încât să nu mai fie nevoie de ADN viral prin să se sintetizeze ARN și după aceea aceste proteine pentru că noi producem anticorpi la aceste proteine.

Marele avantaj al acestui vaccin este că extrage doar porțiunile din această anvelopă a virusului care produc cel mai puternic răspuns imun. De aceea, răspunsul la vaccin, pentru foarte multă lume, mai fi mai bun și mai de lungă durată decât răspunsul la boală. Deci atât eficiența, cât și specificitatea sunt enorme și asta ne dă o mare speranță că vom eradica complet boala poate într-un singur ciclu de vaccinare. Aici este, mai degrabă, o bătălie pe partea de infodemie, să convingem oamenii, însă și acest lucru se va întâmpla ușor, pentru că majoritatea oamenilor sunt sceptici, nu sunt negaționiști. Avem un grup de negaționiști care sunt foarte vocali (...). Dar pe măsură ce vor vedea oameni care s-au vaccinat și care au și niște privilegii – se anunță pașapoarte, vaccinul e voluntar, dar asta nu înseamnă că nu vor fi niște privilegii pentru cei care se vaccinează – deci cel mai bun exemplu vor fi acești oameni care se vor vaccina și care vor fi perfect normal și sănătoși.

În rest, retorica științifică este foarte importantă, de aia avem nevoie de o credibilitate maximă din partea autorităților”, a explicat Octavian Jurma.

Întrebat în ce orizont de timp s-ar putea spune că problema pandemiei este rezolvată odată cu vaccinarea unei mari părți a populației, Octavian Jurma a răspuns: ”Teoretic, am putea vaccina în timp util toată populația și să terminăm undeva în vară. Dar logistica asta se subțiază rapid odată ce ieșim din marile centre universitare și intrăm în zona în care lanțul de frig trebuie asigurat, astfel încât probabil că după o perioadă de elan, vom avea niște întârzieri ca să ajungem la populația rurală și în centrele urbane mai mici. Probabil că realistic, spre toamnă. Nu sunt așa de optimist cu un calendar mai devreme de toamnă cu genul acesta de numere”.Venise să facă curățenie în casa unei bătrâne oarbe. În dormitorul femeii avea să facă o descoperire înfiorătoare. Se afla acolo de 20 de ani

Autoritățile au prezentat, vineri, Strategia națională de vaccinare anti-COVID-19. Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a precizat că obiectivul este ca în primele şase luni să fie imunizate peste 13 milioane de persoane.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.