Ceremonie pentru ultimii militari români care s-au întors acasă din Afganistan (VIDEO)

Ultimi militari români din Afganistan a fost repatriați sâmbătă seară. Detașamentul de 140 de soldaţi, cunoscuţi drept "Jderii", a ajuns la Baza 90 din Otopeni, puțin după miezul nopții și au fost așteptați de ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca și de seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, care le-au mulţumit pentru sacrificiile făcute. Tot aseară a ajuns acasă și generalul de brigada Iulian Daniliuc, reprezentantul national al Armatei Romaniei in Afganistan.

Din 2002, când a început misiunea din Afganistan, şi-au pierdut viaţa 27 de militari români.

În luna aprilie a acestui an, aliaţii NATO au decis retragerea forţelor din Afganistan. România a început procesul încă din luna mai.

Pe data de 29 februarie 2020 a fost semnat acordul dintre SUA şi talibani pentru normalizarea situaţiei din Afganistan.

