Ceremonie restrânsă de Ziua Naţională a României. Programul zilei de 1 Decembrie va putea fi urmărit și online

În acest an, Ziua Națională de 1 Decembrie va fi marcată fără parada tradițională și defilarea la care participau mii de oameni, din pricina restricțiilor de limitare a răspândirii noului coronavirus. Totuși, va fi oficiată o ceremonie restrânsă, ce va putea fi urmărită și online.

Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale vor participa marți, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, la o ceremonie oficială în format restrâns, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.

Pe timpul ceremoniei, se va ține un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de bătălie dar și a victimelor virusului SARS-CoV-2, iar 21 de salve de tun vor fi trase. De asemenea, Președintele României, Klaus Iohannis, va depune o coroană de flori și va susține o alocuțiune.

Repetițiile pentru eveniment au loc vineri, la Terenul de instrucție Ghencea, unde militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au tras salve de tun, și luni, începând cu ora 11.00, la Arcul de Triumf, respectându-se măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

De asemenea, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz.

Accesul publicului nu va fi permis în zona de desfășurare a evenimentului, dar acesta va putea fi urmărit și online, pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Folosirea dronelor (Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS) în spaţiul aerian unde se desfăşoară ceremonia dedicată Zilei Naţionale este interzisă, conform prevederilor articolului 12 din Hotărârea de Guvern nr. 912/2010.

Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor auto asupra restricțiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf, pentru zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri seară, într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, că, de Ziua Națională a României, ceremonia va fi una extrem de restrânsă, fără a avea loc o paradă militară.

„În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice naționale, însă cu siguranță vom fi împreună în spirit ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal medical. Va fi așadar o ceremonie scurtă, fără paradă militară și din păcate fără participarea publicului larg”, a afirmat șeful statului.

