Ceremonie restrânsă de Ziua Națională, la Arcul de Triumf. Spectatorii pot urmări evenimentul doar din fața televizoarelor

Pandemia le-a răpit românilor și bucuria de a participa la parada de 1 Decembrie. Armata Română pregătește astăzi o ceremonie restrânsă la Arcul de Triumf, însă fastuoasă defilare a militarilor și a aparatelor de luptă nu va avea loc în acest an.

Din păcate, evenimentul se va desfășura și fără spectatori, din pricina restricțiilor impuse pentru a limita răspândirea virusului SARS-COV-2.

Doar 150 de militari vor lua parte la o ceremonie extrem de scurtă la care participă președintele țării, Klaus Iohannis.

Evenimentul începe la ora 11 cu salutarea Gărzii Naționale și intonarea imnului României. După ce șeful statului va depune o coroană de flori, în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de bătălie dar și în memoria victimelor virusului COVID-19, 21 de salve de tun vor fi trase.

Ceremonia și declarația președintelui Klaus Iohannis vor putea fi urmărite începând cu ora 11:00 pe B1 TV, și online, pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

L-au prins conducând cu 124 km/h în localitate, în România. Şoferul i-a spus o singură frază judecătorului, care, apoi, l-a iertat complet

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.