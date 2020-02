Cererea de eliberare a lui Liviu Dragnea, trimisă la Curtea Supremă

Cererea de contestație la executare a lui Liviu Dragnea va fi judecată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce Tribunalul București a stabilit, marți, că nu are competența materială să soluționeze solicitarea fostului lider al PSD.

Judecătoarea Manuela Orzață a decis, definitiv, declinarea dosarului către Curtea Supremă.

Deja, Instanța Supremă a respins mai multe contestații depuse în ultimele luni de Liviu Dragnea, care încearcă astfel să scape de condamnarea de trei ani și șase luni de închisoare cu executare primită în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

La finalul lunii ianuarie, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins contestația la executare formulată de fostul lider PSD.

Atunci, Liviu Dragnea a susținut în fața instanței că putea plăti un preț pentru a ieși din spatele gratii, dar a vrut să aibă parte de un proces echitabil.

„Cu toate că în presă s-a spus că eu încerc să ies cu orice preţ din închisoare, nu este aşa. Puteam plăti un preţ, dar nu am vrut, am vrut să am parte de un proces echitabil”, a susținut fostul lider al PSD în fața magistraților de la Curtea Supremă.

„Preţul era România”, a adăugat Dragnea, la ieșirea din sala de judecată, atunci când a fost întrebat de jurnaliști care era prețul la care se referea.

Liviu Dragnea a fost încercerat la finalul lunii mai a anului trecut. Fostul lider social-democrat a primit o condamnare de trei ani și jumătate de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman.