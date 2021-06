Certificatul VERDE COVID. De pe ce site se poate descărca, de la ce dată și ce perioadă de valabilitate are. Anunțul lui Valeriu Gheorghiță (VIDEO)

România se aliniază prevederilor Uniunii Europene și adoptă certificatul verde de călătorie în contextul crizei COVID-19.

Certificatul verde va fi valabil de la 1 iulie, potrivit lui Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. Documentul va putea fi descărcat de pe platforma creată și administrată de STS.

„În momentul de față sunt finalizate toate procedurile, tot ceea ce ține de acest sistem informatic integrat, care practic, emite și verifică aceste certificate digitale COVID-19. Ca atare, va exista o platformă, Certificat-COVID.gov.ro, de unde vor fi descărcate aceste certificate digitale în format electronic, începând cu 1 iulie.

STS este responsabil de dezvoltarea acestui sistem informatic și de mentenanță, de tot ceea ce înseamnă securitate. Aceste certificate vor fi descărcate de pe platformă în baza unor informații pe care solicitantul le introduce pentru identificarea persoanei respective. În funcție de tipul de certificat care se solicită, de testare, vaccinare sau vindecare, se introduc anumite informații legate de test, vaccin, trecerea prin boală", a declarat Gheorghiță pentru B1 TV, în emisiunea „Actualitatea Românescă", moderată de către Tudor Mușat.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a oferit și informații legate de valabilitatea certificatelor de călătorie.

„Pentru certificatul de vaccinare, ele (n.r. - certificatele) se descarcă electronic cu cel puțin 5 zile înainte de a fi folosite în altă țară, iar pentru cel de testare, cu cel puțin 12 ore, dacă este vorba despre un test antigen sau cel puțin 48 de ore pentru un test PCR. Pentru certificatul de vindecare, cu cel puțin 5 zile înainte. Valabilitatea testelor este de 24 de ore pentru un test antigen, de 72 de ore pentru testarea de tip PCR, 180 de zile pentru certificatul de vindecare (...)", a mai punctat Gheorghiță.

