Cetățeni sirieni depistați ascunși într-o autoutilitară pe autostrada A1. Cărăușii români au fost reținuți (VIDEO)

Zece migranţi din Siria care intenţionau să ajungă în Austria au fost depistaţi la un filtru organizat pe autostrada A1. Aceștia erau transportați de doi cărăuși români într-o autoutilitară, anunță Poliția de Frontieră Română.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontiera Timişoara, în cooperare cu poliţiştii rutieri au organizat o acțiune de combatere a traficului de migranți și astfel a fost descoperită autoutilitara care transporta migranții sirieni.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră Română, existau suspiciuni că autoutilitara transportă migranţi din municipiul Timişoara către frontiera cu Ungaria. Prin urmare, în urma acţiunii, mijlocul de transport a fost oprit, iar în interiorul compartimentului marfă au fost descoperite ascunse zece persoane, toţi bărbaţi.

Foto: Migranții sirieni care voiau să treacă ilegal frontiera română

Autoritățile precizează că cei doi români care își asumaseră răspunderea să-i treacă ilegal granița pe cei zece migranți sirieni sunt doi bărbați, unul de 22 de ani și celălalt de 18 ani.

Cetăţeni din Siria şi au vârste cuprinse între 19 şi 40 de ani.

"În cadrul verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că persoanele ascunse sunt cetăţeni din Siria şi au vârste cuprinse între 19 şi 40 de ani, care au declarat că doreau să ajungă în Austria. Cei doi români au mai declarat că au preluat cetăţenii străini din Timişoara şi urmau să-i transporte într-o parcare de TIR de pe autostrada A1, pentru care urmau să primească suma 1.000 de lei", precizează IGPF.

Cei doi români au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cetăţenii sirieni au fost introduşi într-un centru de carantină pentru o perioadă de 14 zile.

