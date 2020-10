Cezar Irimia, despre situația bolnavilor cronici: Strategia la nivel național e proastă. În nicio țară din UE nu există spitale COVID și non-COVID, ci fiecare are pacienții lui (VIDEO)

Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din România, a criticat strategia națională și susține că în alte țări din Uniunea Europeană nu există spitale COVID și spitale non-COVID, ci fiecare are pacienții lui și a creat diferite culoare interne de acțiune – unul dedicat acestei boli infecțioase, altul pentru cronici, respectiv pentru acuți și pentru monitorizare.

