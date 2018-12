Umiliţi de CFR în ajun de Crăciun: Zeci de călători lăsaţi în frig şi în întuneric ore bune (VIDEO)

Oameni umiliţi în trenuri chiar în Ajunul Crăciunului! Zeci de călători care circulau pe ruta Petroşani-Craiova au stat în frig şi întuneric ore bune. Culmea este că în unul dintre vagoane căldura şi lumina au funcţionat fără probleme, însă călătorii au trebuit să stea înghesuiţi. În tot acest timp controlorii au dat bir cu fugiţii.

Frig, mizerie şi indiferenţă! Prin asta au trebuit să treacă zeci de călători care au circulat cu trenul pe ruta Petroşani-Craiova. Deşi trenul avea două vagoane, doar în unul dintre ele se putea sta fara să îngheţi. În celălalt, călătorii au îndurat frigul şi lipsa luminii peste 4 ore.

Unii au început să se plimbe pe hol, ca să se mai încâlzească. Un singur vagon a avut căldura şi lumina, aşa că cei mai multi călători s-au mutat acolo, deşi au plătit bilet ca să circule în aceleaşi condiţii.

