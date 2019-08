EXCLUSIV ONLINE // CFR Călători se află într-o situație dramatică. Rodrigo Gabriel Maxim, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR), a declarat pentru B1.ro că, din cauza lipsei de vagoane, au fost anulate trenuri în plin sezon estival, iar din toamnă situația se complică și mai mult. Acesta a precizat că 300 de vagoane urmează să fie scoase din uz în toamnă și alte 330 de vagoane au fost trase pe dreapta și așteaptă să fie reparate.

Nemulțumiți de condiții, mecanicii de locomotivă şi angajaţii CFR Călători se pregătesc de proteste. Timp de patru săptămâni, începând din 16 septembrie, aceștia anunță că vor picheta Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Guvernul și Parlamentul, nemulțumiți fiind de lipsa investiţiilor în sectorul feroviar.

"Noi vrem să atragem atenția că sunt 300 de vagoane care au luat prelungire, o dată 6 luni, încă o dată prelungire 6 luni, pe urmă trei luni, și alte 3 luni acum, până pe 30 septembrie. De la mai mult de 800 de vagoane pe care le-am avut pe sezon, datorită prelungirilor o să ajungem sub 600 după 30 septembrie. Este inadmisibil să se anuleze trenuri de călători în plin sezon, că asta s-a întâmplat. Directorul general de la CFR Călători a fost obligat practic de situație să anuleze anumite trenuri, pentru că statul român nu i-a dat bani nici de reparație, nici de revizie, nici de modernizări, nici de investiții. Trenuri de călători care nu puteau satisface cerința pieței pentru călătorii din România, foarte mulți rămâneau pe jos din cauza lispei de vagoane", a declarat pentru B1.ro Rodrigo Gabriel Maxim.

Președintele Ferderației Transportatorilor Feroviari din România spune că soluții pentru redresarea situației la CFR Călători ar exista, dar Ministerul Trasporturilor preferă să dea banii înapoi decât să facă învestiții.

"Dacă luăm declarația ministrului Transporturilor, care recunoaște că în perioada 2008 - 2014 CFR Călători a fost subcompensată cu peste 2, 6 miliarde, și dacă luăm și subcompensarea din 2017, 2018, 2019 mai vorbim de peste un miliard. Atunci, cu toți banii aceștia, care pot să fie considerați ajutor de stat eligibil sau pur și simplu să se facă investiții în material rulant, s-ar putea lua cel puțin 150 de rame electrice noi. Cu cele 80 pe care trebuie să le ia Autoritatea pe fonduri europene, ar mai trebui să se ia încă 100 de automotoare, săgețile acelea albastre cu cele 120 care există acum, cu cele 300 de vagoane care se vor băga la revizii, plus alte 330 care și ele așteaptă revizii mari, atunci CFR Călători o să ajungă să aibă material rulant suficient și confortabil. Bani sunt, nu i-au dat din diverse motive. De la Ministerul Transporturilor se iau an de an sume importante de bani pentru că nu sunt folosiți la investiții. Ministerul Transporturilor cu Guvernul României, practic ei sunt unicul acționar al CFR Călători. Ei sunt cei care ar trebui să aibă grijă de materialul rulant. Dacă în acel buget de venituri și cheltuieli anual nu se prevăd și niște investiții, CFR nu are de unde să ia din altă parte. N-am venit să cerem bani de salarii'' a declarat Rodrigo Gabriel Maxim.

Mecanicii spun că sunt obligați în acest moment să înlocuiască piesele stricate cu unele de la locomotivele scoase din uz. Cu excepția achiziționării celor 120 de trenuri Săgeata Albastră, nu s-a mai investit în locomotiove și vagoane noi dinainte de Revoluție.