Chadwick Boseman, actorul din Black Panther, a murit după o lungă luptă cu cancerul

Chadwick Boseman, actorul american celebru pentru rolul din filmul "Black Panther ", a murit vineri, la vârsta de doar 43 de ani, după ce s-a luptat 4 ani cu cancerul de colon.

Decesul s-a petrecut în casa lui din Los Angeles, unde cei dragi i-au fost alături până la ultima suflare.

Boseman nu a vorbit niciodată public despre boala care îl măcina. El a lăsat în umră o soție îndurerată, neavând copii.

This scene from Black Panther hits different now. Rest easy, Chadwick Boseman.#WakandaForever



pic.twitter.com/XQzoJrEYek