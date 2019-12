Trafic blocat opt ore pe DN 1A, la Cheia, după ce un transport agabaritic nu a putut trece de o curbă (VIDEO)

Circulația pe DN 1A, la Cheia, a fost complet blocată mai bine de opt ore, după ce un autovehicul care transporta o grindă de 45 de metri lungime nu a putut trece de o curbă. Coloane de zeci de tiruri s-au format pe ambele sensuri. Operațiunea de deblocare a traficului a fost foarte dificilă şi a dat bătăi de cap autorităţilor, informează B1 TV.

