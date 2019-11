Euractiv: Cum acționează propaganda chineză în Cehia / Alexandru Lăzescu: Va deveni oare și Pro TV, după schimbarea proprietarului, un vector al propagandei rusești și chinezești în România?

Euractiv.cz a publicat joi un articol amplu despre cum funcționează propaganda chineză în Cehia. Pe acest fond, Alexandru Lăzescu se întreabă dacă Pro TV va deveni un vector al propagandei rusești și chinezești în România, în contextul în care viitorul proprietar al companiei mamă a Pro TV, un ceh, are puternice legături cu Rusia.

Euractiv.cz notează că ambasada Chinei în Praga a finanțat un curs la cea mai prestigioasă universitate din Cehia - Universitatea Charles.

Scopul declarat al cursului este acela de a informa studenții despre proiectul masiv de infrastructură chinez Belt and Road, dar experții susțin că, de fapt, lecțiile sunt pură propagandă.

Milos Balaban, responsabil al centrului Cehia - China din cadrul universității, a susținut că, inițial, cursul era menit pentru un număr mic de studenți, dar „interesul tinerilor cehi pentru China mi-a depășit așteptările, studenții erau foarte entuziasmați așa că, până la urmă, am crescut numărul la 30”.

Ambasada Chinei la Praga a mai plătit, de asemenea, o excursie în China pentru studenții care obțineau cele mai bune rezultate la acest curs.

Informația a devenit publică la câteva zile după ce aktuálně.cz a susținut că ambasada a mai dat 50.000 de euro pentru organizarea unei conferințe de către Balaban, sub patronajul lui Tomáš Zima, rectorul Universității Charles. După această dezvăluire, Balaban a demisionat.

Miloš Zeman, președintele Cehiei, este recunoscut pentru atitudinea sa pro-China și pentru relațiile sale puternice cu Beijingul. Atitudinea sa naște deseori îngrijorări în rândul politicienilor și societății civile. De altfel, au existat multe scandaluri în Cehia legate de relațiile Praga - Beijing.

În contextul acestor informații, Alexandru Lăzescu se întreaba cum se vor manifesta propaganda rusă cea chineză în România: „Euractiv relateaza despre maniera in care functioneaza propaganda chinezeasca in Cehia, unde scandalurile pe aceasta tema se tin lant. Va deveni oare si ProTV, dupa schimbarea proprietarului, un vector al propagandei rusesti si chinezesti in Romania? Pare destul de probabil. Deja Huawei se implica foarte activ in universitati din Romania. Din pacate reactiile din spatiul occidental sunt destul de palide. Problema e ca Occidentul pare mult mai preocupat de o multime de obsesii progresiste decit de amenintarile existentiale la adresa modelului sau de societate”.

Compania Central European Media Enterprises (CME), care deține, printre altele, Pro TV în România, a anunțat că va fi cumpărată de către „un afiliat” al PPF, grupul deținut de miliardarul ceh Petr Kellner. Tranzacția este evaluată la circa 2,1 miliarde de dolari și va fi finalizată la mijlocul anului viitor.

Petr Kellner este considerat cel mai bogat om de afaceri din Cehia, având o avere estimată la 12,5 miliarde de dolari (cu o valoare estimată pentru PPF de 51,6 miliarde de dolari).

PPF este prezent în mai multe state, de la SUA, până la China și Rusia. În această din ultimă țară, grupul are investiții în numeroase sectoare de activitate: servicii financiare (Home Credit), biotehnologie, imobiliare, asigurări (PPF Life Insurance), Inginerie (prin Skoda Transportation). agricultură (RAV Agro), minerit de aur și argint (Polymetal International).