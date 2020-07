Mesaje controversate transmise de un chirurg de la Spitalul Universitar pe pagina sa de Facebook. Medicul Alin Gabriel Dragomir protestează față de obligativitatea purtării măștii. În plus, ridică multe semne de întrebare privind raportarea numărului de infectări.

„Nu vă credem! Nu vă credem când spuneți că vreți să ne luați Libertatea pentru ”binele” nostru! Izolați-vă voi, plecați, acesta e cel mai mare bine pe care ni l-ați putea face! Plecați cu toții, cu tot cu măștile voastre de bufoni și lasați-ne să respirăm liberi în țara noastră. Voi sunteți virușii, voi, politrucii de ieri si de azi, ne-ați îmbolnăvit, de nu ne mai putem ridica ca popor! (…) Ați înstrăinat munți si păduri, aur și grâne, pământ și petrol. Ne vindeți Limba română în Ardeal la talciocul vostru politic, ne interziceți Sfinții din Închisori, ne închideți în temnițele corectitudinii politice Martirii și Luptătorii acestui Tărâm, scoateți din manuale copiilor Voievozii și Eroii, ștergând cu buretele o întreagă Istorie, punând în loc sminteală, minciună si portrete de carton. Iar acum vreți să vă credem! (…) Credem în Hristos Mântuitorul, în sângele curs în râuri care-a făcut o Țară, în Horea si Cloșca și Crișan care s-au frânt pe Roata Suferinței ca pe Cruce, pentru a ne elibera. Credem în Steagul de Biserică al lui Iancu Avram si-n patul de fier si de Jertfă al lui Radu Gyr de pe care s-a ridicat când temnicerii-l credeau mort”, a scris chirurgul pe Facebook.

În alte postări, chirurgul de la Spitalul Universitar se arată neîncrezător privind numărul de infectări.

„La ceas de seară, la un șpriț se intrebară dacă Arafat numără teste, atunci poate și COVID-19 devine patriot și crește. Și crescu și pa Egee și punguțe se umplură și-ale noastre la Mamaia se goliră. Morala? Noi acasă, ei afară! Alții „e” de vină!”.

