Chirurgul Mircea Beuran a stat 17 zile la Terapie Intensivă, din cauza COVID-19: "Nu puteam să mişc nici degetele de la mâini şi picioare”

Chirurgul Mircea Beuran a povestit într-un interviu pentru Medika TV experiența cumplită pe care a trăit-o după ce a fost internat 17 zile la secţia ATI de la „Matei Balş” ca urmare a infectării cu noul coronavirus.

„Am dormit, în cursul nopţii m-am trezit pentru că făceam febră şi începusem să tuşesc. N-a durat mult, vreo două ore, am transpirat, am adormit la loc, dimineaţa m-am trezit ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Aceeaşi stare bună. Am considerat ca un bun început, poate că răcesc. Asta a fost joi spre vineri”, a povestit Mircea Beuran la Medika TV.

Acesta a povestit că simptomele au continuat în următoarele zile, urmate și de tulburări în articulații: „Vineri, tot noaptea, iar febră, iar tuse şi o oboseală de nedescris. Nu puteam să mă dau jos din pat. Îmi dau seama că pregătesc COVID-ul. Nu aveam standardul despre care se ştia. O tuse seacă, fără expectoraţie”. „Am luat un paracetamol. După mai puţin de două ore, nu mai era nimic. Ca şi cum cineva mi-a luat cu mâna starea aceasta. Şi-am ajuns sâmbătă la un vârf în care oboseala era maximă şi febra a scăzut. A rămas tusea, o tuse seacă şi, totodată, nişte tulburări în articulaţii. Parcă nu erau ale mele, nu puteam să mişc nici degetele de la mâini şi picioare”, a mai precizat Mircea Beuran.

Chirurgul a adăugat că a mers apoi să-şi facă un control amănunţit, suspectând că s-a infectat cu coronavirus, apelând la „prietenul” Adrian Streinu-Cercel, cel care la acel moment conducea Institutul Matei Balş din Bucureşti. „M-am dus, convins că fac boala, să fac testul. Bineînţeles că testul a ieşit pozitiv. Ieşind pozitiv, m-am dus la Spitalul Matei Balş, la colegul şi prietenul meu, pentru că mai trecusem printr-o gripă aviară, tot cu probleme pulmonare severe, profesorul Adrian Streinu-Cercel”, a povestit doctorul.

Apoi, starea de sănătate s-a înrăutățit fiind nevoie de internarea sa la ATI: „Saturaţia scădea sub 90. M-au internat direct în ATI. Am avut 17 zile de ATI. Prima săptămână a fost destul de grea, pentru că, dincolo de semnele care apar şi dispar, se instala insomnia. Poziţia cea mai bună pentru oxigenare era poziţia pe burtă. Adică să stai culcat pe abdomen, mâinile erau la perfuzii, la monitoare, incomod, dar de nevoie stai. Nu puteam dormi”, a mai explicat Mircea Beuran.

După o săptămână a trecut peste această stare. „Nu-mi pierdusem mirosul şi gustul, dar după două săptămâni s-a instalat şi pierderea acestor simţuri. Am mai rămas încă două zile, în aşa fel încât să existe siguranţa că la externare pot să merg acasă, dar cu un suport de oxigen”. Mircea Beuran are 67 de ani şi este fostul şef al Secţiei Chirurgie III de la Spitalul Floreasca din Bucureşti şi fost ministru al sănătăţii în perioada 2003-2004.