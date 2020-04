Chirurgul Mircea Beuran, trimis în judecată, sub control judiciar, în dosarul de luare de mită

Chirurgul Mircea Beuran a fost trimis în judecată, sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat că a primit 10.000 de euro mită chiar în incinta spitalului Floreasca, anunță, miercuri, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Procurorii anticorupție susțin că acesta a luat mita de la un alt medic, pentru a-l ajuta să obțină un post la Universitatea de Medicină și Farmacie București.





Beuran este acuzat că a luat mită pentru a ajuta un alt doctor să obțină un post de asistent universitar de la UMF București





Procurorii anticorupție îl acuză pe medic că ar fi primit suma pentru trucarea unui concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Capitală. În cele din urmă, concursul nu a mai avut loc.

Potrivit procurorilor DNA, în calitatea sa de președinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, șef al Disciplinei Chirurgie Generală, conducător de Doctorat și profesor universitar chirurgie generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Mircea Beuran ar fi primit, la finalul anului 2018, suma de 10.000 euro pentru a propune în cadrul Universității scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar, cât și pentru a asigura câștigarea acestui concurs de către medicul de la care a primit banii.

“Concret, inculpatul ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, relative la ocuparea de către martor a unui post de asistent universitar pe perioadă determinată (în specialitatea chirurgie generală în cadrul U.M.F. „Carol Davila” București), îndatoriri ce puteau fi realizate de către inculpat prin oricare din actele care intrau în competența sa, în oricare din calitățile sale menționate anterior”, potrivit comunicatului DNA.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurența sumei de 10.007,5 euro, asupra unui cont bancar aparținând inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Mircea Beuran a fost reținut la începutul lunii martie

În 13 februarie, procurorii anticorupție anunțau că Mircea Beuran a fost reținut timp 24 de ore pentru luare de mită.

Deși DNA a cerut ca medicul să fie arestat preventiv, judecătorii de la Tribunalul București au respins solicitarea și au decis să îl plaseze în arest la domiciliu.

În motivarea deciziei, judecătorul de la Tribunalul București susține că Mircea Beuran a transformat o instituție publică de prestigiu în propria „piață de desfacere”.

Celălalt medic din dosar, pentru care Mircea Beuran făcea aceste demersuri, are calitatea de martor.

Amintim, în acest context, că Mircea Beuran este șeful echipei de medici care a desfășurat operația de la Spitalul Clinic de Urgență București, în timpul căreia o pacientă a fost cuprinsă de flăcări. Este vorba despre o femeie, în vârstă de 66 de ani la acel moment, care era bolnavă de cancer și care avea să-și piardă viața în urma intervenției chirurgicale cu pricina.





Beuran: Nu am fost membru PSD

Acuzat că s-ar ocupa mai mult cu politica decât cu medicina, Mircea Beuran a declarat la data de 30 decembrie 2019, în exclusivitate pentru B1 TV, că nu a fost niciodată membru PSD, dar că această etichetă i-a fost pusă după ce a devenit ministru al Sănătății într-o guvernare social-democrată.

„Eu am fost apolitic, pentru că am fost în perioada 2000-2004, în care am avut și câteva luni de ministru al Sănătății, venind de la președinție, dar nu eram membru de partid. Întotdeauna am fost un om de stânga, pentru că a da asistența, a îngriji oameni, a fi lângă el, este o poziție socială. Pentru aceasta, am fost întotdeauna asimilat, fiind nemembru de partid ca și ministru, dar eram într-un guvern al PSD”, a declarat Mircea Beuran, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.