Chitaristul Eddie Van Halen a încetat din viață, la 65 de ani. A fost răpus de cancer (VIDEO)

Eddie Van Halen, renumitul chitarist și cofondator al trupei hard rock care îi purta numele, s-a stins din viață marți, la Spitalul St. John's din Santa Monica, SUA.

Artistul a pierdut lupta cu cancerul la gât, scrie NBC News.

Până în ultimul moment al vieții, muzicianul i-a avut alături pe soția sa, Janie, pe fiul său, Wolgang și fratele, Alex, bateristul grupului.

„A fost cel mai bun tată pe care l-am putut cere vreodată. Fiecare moment pe care l-am împărtășit pe el și în afara scenei a fost un cadou. Inima mea este frântă și nu cred că mă voi recupera vreodată complet din această pierdere”, a scris Wolfgang pe Instagram, după decesul tatălui său.

Cu trei zile în urmă, medicii au descoperit că tumoarea canceroasă, cu care Van Halen se lupta de mai bine de un deceniu, afectase atât creierul, cât și alte organe.

În ultimul an, cântărețul a fost de mai multe ori internat în spital, ultima oară pentru o chimioterapie.

Eddie Van Halen, unul dintre cei mai mari chitariști din toate timpurile.





Van Halen a fost considerat unul dintre cei mai buni chitariști din toate timpurile.

Acesta a cucerit inimile fanilor cu solo-ul său în „Eruption”.

Eddie a format grupul de rock clasic la Pasadena în 1972 împreună cu fratele său, Alex, la tobe, Michael Anthony la bas și David Lee Roth solist.

Tot el a fost principalul compozitor pe albumul lor de debut auto-intitulat 1978, care a lansat grupul rock în anii ’80.

Au continuat să scoată hit după hit: „Runnin with the Devil ”,„ Unchained ”,„ Hot for Teacher ”,„ Panama ”și„ Jump ”.

Grupul a continuat să aibă succes cu Sammy Hagar ca solist, după plecarea lui David Roth, în 1985. Van Halen a fost introdus în Rock & Roll Hall of Fame în 2007, find considerat unul dintre cei mai mari chitariști din toate timpurile.