Bărbatul din Chitila care şi-a ucis soţia a fost arestat. El a cerut iertare pentru gestul său (VIDEO)

Bărbatul din Chitila care şi-a ucis soţia a fost arestat pentru 30 de zile. Individul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor, informează B1 TV.

De altfel, suspectul, care a lăsat fără mamă doi copii, unul de 3, celălalt de 5 ani, a cerut iertare în momentul în care a fost scos din sediul Poliţiei. În urmă cu două luni, victima obţinuse şi un ordin de protecţie emis de Judecătoria Buftea, prin care bărbatului îi era interzis să se apropie de ea sau de cei doi copii ai lor.

„- De ce ai încălcat dreptul ei la viață?

- Îmi cer scuze, îmi cer iertare!

- Cui îi ceri iertare?

- În faţa lui Dumnezeu!

- Faceţi loc!”

