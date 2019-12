Daniel Chițoiu, fost ministru al Economiei și lider ALDE, a fost implicat într-un accident mortal pe DN7 între Pitești și Râmnicu Vâlcea pe raza localității Zamfirești.

Din primele informații, se pare că un bărbat de 70 de ani care venea din sens opus ar fi pierdut controlul volanului și ar fi lovit din plin mașina în care se afla Daniel Chițoiu. Bătrânul a decedat în urma accidentului, iar alte 2 persoane au fost rănite.

Daniel Chițoiu, implicat într-un accident mortal pe DN7: Care este starea fostul ministru al Economiei

Cu toate acestea, Daniel Chițoiu a scăpat fără nicio leziune în urma incidentului.

