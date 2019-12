Noi date despre accidentul mortal în care a fost implicat Daniel Chițoiu: Martorii susțin că fostul ministru ar fi provocat tragedia care a curmat viața a două persoane (VIDEO)

Noi informatii despre starea de sanatate a fostului ministru al Economiei, Daniel Chiţoiu. Acesta se afla internat la Spitalul Floreasca din Capitală, dupa ce a fost implicat într-un accident mortal pe DN7, între Vâlcea şi Piteşti.

Între timp a apărut și o ipoteză şocantă în cazul accidentului în care a fost implicat fostul ministru al Economiei, Daniel Chiţoiu. Politicianul s-ar fi uitat în telefon, chiar în momentul impactului violent, susţin unii dintre martorii tragediei. De asemenea, aceştia spun că accidentul ar fi fost provocat de fostul demnitar.

Între timp, au apărut noi imagini ale accidentului în care doi oameni, soţ şi soţie, şi-au pierdut viaţa.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.