Ciclonul care a devastat Grecia se abate și asupra României: Imagini din zona Venus - Jupiter - Neptun (VIDEO)

Ciclonul mediteranean care a devastat Grecia se abate şi asupra României. În weekend temperaturile vor fi mult mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă, iar meteorologii avertizează că sunt aşteptate în continuare la fenomene extreme în România.

De altfel, pe litoral vremea s-a schimbat radical în ultimele ore. În imaginile surprinse vineri, în jurul prânzului, în zona Venus - Jupiter - Neptun se poate vedea cum nori de furtuna acoperă cerul litoralului și doar câțiva turiști au curajul să se avânte în valuri.

Vestea bună dată de meteorologi este că ciclonul care a afectat mai multe zone din Grecia nu va mai avea aceeaşi forţă când va ajunge şi în zona ţării noastre.

Totuși, în weekend, vremea va fi destul de rece şi vor fi precipitaţii însoţite de fenomene extreme în mai multe zone din ţară.

