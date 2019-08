Numărul pacienților morți în urma atacului de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, din Buzău, a ajuns la cinci, a anunțat, luni dimineață, ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

„Din păcate vorbim despre cinci decese, pentru ca unul dintre pacienții aflați la spitalul Floreasca, o pacientă de 88 de ani, cu multiple comorbidități a decedat în cursul nopții trecute”, a anunțat Sorina Pintea.

De asemenea, managerul spitalului, Viorica Mihalaşcu, a demisionat luni dimineață, iar ca manager interimar, Sorina Pintea l-a propus pe directorul financiar al instituției.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Ministrul Sorina Pintea a anunțat că a dispus controale în toate spitalele de psihiatrie și că va depune plângeri penale pentru neglijență în serviciu împotriva medicului de gardă și a asistentelor.

"Avem suspiciuni privind neglijenţa în serviciu, avem datoria să facem plângeri penale, procurorii vor verifica", a spus ministrul.

"Noi am finalizat ancheta privitoare la acest caz, dar controlul începe abia acum, controlul va continua la toate spitalele de psihiatrie care au incluse compartimente de măsuri de siguranţă, dar şi la spitalele de psihiatrie din ţară (...). Sunt mai multe aspecte pe care le vom verifica concret, vom începe cu aceste spitale pe măsuri de siguranţă, spital de psihiatrie, şi verificări la modul de funcţionare a Consiliilor de Administraţie a Comitetelor Directoare", a mai spus Sorina Pintea.

Bărbatul care a ucis cinci oameni şi a rănit alţi opt rămâne internat la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, locul în care a comis atacul. Individul va rămâne internat sub pază până când starea sa se va ameliora, iar specialiştii vor decide dacă a avut sau nu discernământ în momentul atacului.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Nicolae Lungu a fost dus duminică seară la Tribunalul Buzău pentru ca magistraţii să decidă dacă în plasează sub arest preventiv. Iar judecătorii au hotărât că individul nu poate sta în arest pentru că are nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul va fi supus și unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul în care a comis atacul. Surse din cadrul anchetei spun că Nicolae Lungu a susținut că totul a pornit de la un conflict cu un coleg de salon. Atacatorul s-ar fi înfuriat după un schimb de replici cu celălalt pacient, pe care l-ar fi întâlnit pe scări.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...

După acest incident, în mai puţin de un minut, individul a ucis patru oameni şi a rănit alţi nouă. El și-a atacat victimele cu un stativ de perfuzii şi a încercat apoi să fugă, sărind pe fereastră, dar a fost prins în curtea spitalului de un polițist, venit pentru un alt caz.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.