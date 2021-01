Cinci persoane au fost audiate în urma incendiului de la Matei Balș. Anchetatorii: Este posibil să fi fost două explozii a unor tuburi de oxigen, ulterior izbucnirii incendiului (VIDEO)

Până vineri seara au fost audiate cinci persoane, în urma incendiului de la Institutul Matei Balș din București. Din primele informații este vorba despre patru asistente și un instalator, după cum au declarat autoritățile, într-o confrință de presă comune a Parchetului și Poliției Capitalei. Comisarul șef a anunțat că există posibilitatea să fie audiați și pacienți, în funcție de evoluția anchetei.

„La acest moment nu putem să vă dezvăluim cauza incendiului. Am evaluat cu cei de la INSEMEX și ISU. (...) Sunt mai multe ipoteze care la acest moment nu pot fi dezvăluite. Au fost audiate cinci persoane, este vorba despre personal medical, patru asistente și un instalator. În funcție de datele anchetei vor fi chemate și alte persoane la audieri”, a precizat Comisarul-șef Marian Mihoci, șeful Serviciu Omoruri din cadrul Poliției Capitale.

„Cercetările sunt efectuate în cauză de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu ofițerii de poliție de la Serviciul Omoruri, sub aspectul sărvârșirii infracțiuni de ucidere din culpă care a avut ca urmare moartea mai multor persoane. Au fost ridicate cele patru cadavre și duse la INML, iar în cursul zilei de mâine vor avea loc necropsiile. În cadrul cercetării la fața locului au fost copptați și specialiștii de la INSEMEX Petroșani, pentru a ne lăuri cu privire la împrejurările producerii incendiului.

Astăzi a fost realizată o primă evaluare, iar mâine reluăm tot, cu specialiștii de la INSEMEX. Se pare, este posibil să fi fost două explozii a unor tuduri de oxigen. Se pare că a fost un incendiu și ulterior două explozii a unor tuburi de oxigen. Urmează să lămurim”, a explicat porocurorul Alexandru Anghel, în timptul conferinței de presă de vineri seara.

Întrebat dacă la fața locului a fost găsită o sursă de încălzire externă, precum un radiator sau o aerotermă, procurorii au explicat că cercetarea de la fața locului de azi a vizat în principal ridicarea cadavrelor și evaluarea situației. Cercetarea la fața locului ar urma să dureze cel puțin câteva zilei și urmează să se stabilească cine sunt persoanele care vor veni în continuare la audieri, după cum au precizat procurorii în cursul serii de sâmbătă.

