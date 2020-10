Cine a aprobat pelerinajul de Sfântul Dimitrie din București. Precizările Patriarhiei Române

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie din București va avea loc de duminică până marți, însă la eveniment vor lua parte doar credincioșii care au buletin de București. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat că evenimentele prilejuite de Sfântul Dimitrie în București au primit aprobări de la instituțiile care au această sarcină.

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie din București a fost aprobat

Mai exact, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a afirmat, pentru Digi 24, că evenimentele prilejuite de Sfântul Dimitrie în București au primit aprobări de la DSP, Jandarmeria București, Prefectura și Primăria București.

”E un demers pe care Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului le-au făcut ca în fiecare an la instituțiile care au în activitatea lor inclusiv responsabilitatea de a acorda aprobare pentru un astfel de eveniment – DSP, Jandarmeria București, Prefectura și Primăria București.

Acestea sunt instituțiile care au luat la cunoștință argumentația și condițiile pe care însăși Patriarhia le-a gândit în contextul neobișnuit de alertă specială în care se află Bucureștiul, condiții care vor fi respectate exemplar. Avem protocol ferm cu Jandarmeria Română, am avut întâlniri de lucru cu reprezentanții Jandarmeriei Române. Exista aprobări de la toate aceste instituții”, a spus el.

Vasile Bănescu a adăugat că condițiile sunt de o severitate fără precedent, însă ”Biserica a fost alături de autorități, un aliat exemplar”.

Ludovic Orban: ”Nu s-a luat o decizie legată de Sfântul Dumitru”

Pe de altă parte, premierul României, Ludovic Orban, a negat însă că ar fi discutat despre acest subiect cu patriarhul Daniel.

"Întâlnire cu Patriarhul Daniel am periodic, dar nu s-a luat o decizie legată de Sfântul Dumitru. Nu este o întâlnire dedicată discuției despre Sfântul Dumitru. V-am spus că nu s-a luat nicio decizie. De unde ați tras concluzia? Verificați despre ce este vorba. Nu am angajat niciun fel de înțelegere până acum. Este un comunicat al Patriarhiei, nu al Guvernului. Deocamdată nu am luat nicio decizie legată de Sfântul Dimitrie. Cum să aprob? Vedeți vreun document? Guvernul acționează prin decizii", a menționat oficialul.

Nicușor Dan: Ar fi fost mai bine să nu fie organizat. În ziua de Sfântul Dumitru nu o să fiu primar în funcție, deci responsabilitatea revine actualului primar

Amintim că Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, că din punctul său de vedere, pelerinajul din București de Sfântul Dumitru nu ar fi trebuit să aibă loc în actualul context epidemiologic.

Dan a precizat că în ziua de Sfântul Dumitru el nu va fi primar în funcție, deci decizia organizării ceremoniilor și responsabilitatea îi va aparține primarului în funcție, Gabriela Firea.

”Din păcate, în ziua de Sfântul Dumitru, când o să vină cea mai multă lume la pelerinaj, nu o să fiu primar în funcție, deci responsabilitatea revine actualului primar, Gabriela Firea. Bineînțeles că există o necesitate de comuniune religioasă pentru foarte mulți dintre noi, însă în această situație excepțională, când există pericolul de răspândire a acestei boli, trebuie să fim cu toții rezonabili și responsabili. Ar fi fost mai bine ca pelerinajul să nu fie organizat. E un lucru bun că s-a anulat procesiunea.

Nu e posibil să prevezi câte persoane vor veni la un moment dat. Eu cred că în acest an, în condițiile foarte speciale în care ne aflăm ar fi fost bine ca această ceremonie religioasă să nu aibă loc”, a declarat Nicușor Dan.

Alexandru Rafila: ”Orice manifestare care implică un număr mare de oameni are riscuri”

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila a declarat că orice manifestare care implică un număr mare de oameni la care nu se pot asigura măsurile de distanțare, indiferent că este pelerinaj sau alt tip de eveniment, are niște riscuri.

”În mod evident că orice manifestare care implică un număr mare de oameni la care nu se pot asigura măsurile de distanțare, indiferent că este pelerinaj sau alt tip de eveniment, are niște riscuri. Evitarea riscului este importantă”, a spus el.