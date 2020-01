Câștigătoarea marelui premiu de la tragerea LOTO 6/49 din data de 22.12.2019 și-a revendicat premiul, cel mai mare premiu câștigat la Loto 6/49 în anul 2019!

„O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019

“Cine nu joaca nu castiga! Bafta pentru toti!” – este mesajul pe care castigatoarea celui mai mare premiu de categoria I la jocul Loto 6/49, din anul 2019, a dorit sa-l transmita tuturor jucatorilor.

In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro), cel mai mare premiu castigat la Loto 6/49 in anul 2019.

Jucatoarea norocoasa este din Satu Mare, are in jur de 60 de ani si este pensionara. Dupa cum ne-a declarat, joaca de peste 10 ani la Loto 6/49, intotdeauna aceleasi numere si o singura varianta simpla. Pentru tragerea Loto 6/49 din 22 decembrie 2019 a ales insa sa joace diferit: a schimbat doua dintre numerele pe care le juca constant si a jucat doua variante simple in loc de una.

Ne-a marturisit ca a mai castigat si alta data la Loto 6/49, dar numai premii mici, de categoria a IV-a.

A aflat ca este marea castigatoare urmarind, in direct, pe Romania Tv, tragerile loto.

Ne-a declarat ca va continua sa joace si ca le doreste si celorlalti jucatori sa castige.

Castigatoarea nu a dorit sa-si faca publica identitatea.”, se arată într-o postare pe contul de Facebook al Loteriei Române.