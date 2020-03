Pe cine consideră Gabriela Firea responsabili pentru poluarea din București: Avem niște piste. Nu acuzăm pe nimeni. Solicităm instituțiilor statului să cerceteze aceste piste (VIDEO)

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că reprezentanții instituției pe care o conduce iau în calcul mai multe piste, în privința recordului de poluare care a fost înregistrat pe 1 și 2 martie în București.

Edilul general s-a referit la CET-urile din București, care ar fi putut arde mai multă păcură decât au capacitatea, la cei 118 agenți economici și instituții care dețin de la Agenția de Mediu instalații autorizate de ardere a deșeurilor, precum și la cele două depozite de deșeuri din județul Ilfov, și la groapa de gunoi de la Glina.

”Noi avem niște piste. Avem câteva variante de posibili poluatori industriali pentru că în această arie mergem mai degrabă. (...) Supozițiile se bazează și pe anumite informații, deci nu sunt niște speculații. Solicităm instituțiilor statului care au atribuții în domeniu să meargă și pe aceste piste, să le cerceteze.

În primul rând, CET-urile din București. Este posibil ca două dintre ele să fi ars mai multă păcură decât aveau capacitatea, ele fiind foarte vechi, nemodernizate și intens poluatoare. Am primit informația că este posibil ca CET-urile Grozăvești și Progresul să fi ars mai multă păcură și să fi avut filtrele necurățate. Asta este o pistă, nu acuzăm pe nimeni.

O altă pistă se referă la cei 118 agenți economici și instituții care dețin de la Agenția de Mediu instalații autorizate de ardere a deșeurilor. Este posibil să fi avut, la rândul lor, anumite accidente sau să fi ars cantități mai mari decât au în avizele de mediu și să fi produs acest accident ecologic.

A treia pistă se referă la cele două depozite de deșeuri din județul Ilfov, Chiajna și Vidra, și, de asemenea, la groapa de la Glina care, tehnic, este închisă, dar în continuare sunt diferite activități în zonă. Spun acest lucru pentru că am primit informații că în seara de duminică spre luni au avut loc anumite arderi necontrolate, cu depășiri și au fost emise noxe”, a spus primarul general.

Gabriela Firea a susținut că nu îndreaptă acuzații în nicio direcție și a cerut autorităților responsabile să facă verificări.

”Nu am văzut decât răfuieli personale și aruncarea răspunderii dintr-o parte în cealaltă. Nu știm, în trei zile, cine a poluat. Nu acceptăm răspunsul neprofesionist, incorect, că a fost un cumul de factori, cel mai important fiind acela că de Lăsata secului, tradițional, se dă foc unor cauciucuri. S-a dat și la acestea foc, dar acestea nu puteau să creeze o poluare atât de mare și depășiri atât de mari. (...)

Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă Ministerul Mediului și nu l-a făcut sau dacă l-a făcut și nu ne-a comunicat este la fel de grav, trebuia să ridice probele pentru a le analiza și a ne comunica public ce fel de poluare a fost. Trebuiau ridicate filtrele de la aparatele de măsurare a calității aerului. Din informațiile pe care le deținem, nu au fost ridicate aceste filtre. Dacă ele au fost ruidicate și noi nu am aflat, este și mai grav. Înseamnă că se știe la acest moment ce particule au fost în aer, cine le putea degaja și se restrângea aria posibililor poluatori, ajungând la cel care a făcut acest accident ecologic. Prin urmare, solicităm Ministerului mediului să ridice filtrele de la propriile aparate de măsurrare a calității aerului, să le analizeze în laborator și să ne spună ce particule au fost dispersate în aer”, a mai spus Gabriela Firea.

Rețeaua națională și rețele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării în capitală în noaptea de 1 spre 2 martie.

Datele arată depășiri cu 900% - 1.000% ale nivelului maxim admis de PM 2,5 (un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe). Pentru PM10 (particule mari de praf), s-au înregistrat depășiri de aproape 800%.



